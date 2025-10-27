На старій фермі виявили занедбану колекцію рідкісних американських ретроавто (відео)

У США знайшли покинуту колекцію старовинних автомобілів. Машини іржавіють просто неба на фермі не одне десятиріччя.

Ретроавто виявили у сільській місцевості в штаті Орегон. Про знахідки розповіли у відео на Youtube-каналі Rocket Restorations.

Судячи з відео, машини давно іржавіють надворі й про них ніхто не дбає. Зараз їх вирішили розпродати і деякі з них отримають шанс почати нове життя після реставрації.

Усі авто є американськими моделями "золотої" ери 60-70-х років, а більшість із них – продукція концерну Chrysler. Найціннішим є заряджене купе Dodge Dart Swinger 1969 року з 5,6-літровим 275-сильним V8, яке зараз коштує від 35 000 до 70 000 доларів. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,9 с.

Dodge Challenger 1970 року Фото: скриншот / YouTube

Також у колекції є знаменитий Dodge Challenger 1970 року. Із заводу він ішов зі скромним шестициліндровим двигуном, проте його перетворили на гоночне авто та оснастили V8. Крім того, в салоні з’явилися спортивні крісла та каркас безпеки.

Крім того, виявили Plymouth Barracuda 1968 року з 5,2-літровим мотором та Plymouth Valiant 1961 року. Є і продукція концерну Ford – спортивний Thunderbird 1964 року та пікап F-Series 50-х.

