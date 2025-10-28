Мастер создал действующую копию культового суперкара Mercedes из дерева (видео)
Во Франции создали необычную копию Mercedes 300 SL Gullwing. Знаменитый суперкар воссоздали в дереве.
Деревянный клон Mercedes 300 SL 1954 года — творение мастера по дереву Реми Ле Форестье и его команды. На его создание ушло 2 года и 8000 часов работы, сообщает сайт Autoevolution.
Реми Ле Форестье давно известен во Франции своими работами из дерева. В частности, он создал эксклюзивный стол для Дональда Трампа в Белый дом.
Изначально французский мастер хотел воссоздать в дереве Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, однако однажды побывал с дочерью в музее Mercedes в Штутгарте, где увидел суперкар Mercedes 300 SL Gullwing.Важно
Дочь была поражена этим автомобилем и поэтому Реми Ле Форестье решил сделать ей сюрприз. Проект назвали La Belle Castelle ("Прекрасный замок").
Купе Mercedes 300 SL воссоздали довольно детально, хотя оно все же несколько больше оригинала — 5 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,45 м в высоту. Конечно же, сохранили и фирменные двери типа "крыло чайки", которые поднимаются вверх.
В основе авто лежит шасси Mercedes E300 W124 1989 года. Купе с 3,0-литровой 188-сильной шестеркой пока разгоняли только до 80 км/ч. Вскоре копия Mercedes 300 SL будет продаваться на аукционе со стартовой ценой в 15 000 евро.
