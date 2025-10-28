Мастер создал действующую копию культового суперкара Mercedes из дерева (видео)

Во Франции создали необычную копию Mercedes 300 SL Gullwing. Знаменитый суперкар воссоздали в дереве.

Деревянный клон Mercedes 300 SL 1954 года — творение мастера по дереву Реми Ле Форестье и его команды. На его создание ушло 2 года и 8000 часов работы, сообщает сайт Autoevolution.

Реми Ле Форестье давно известен во Франции своими работами из дерева. В частности, он создал эксклюзивный стол для Дональда Трампа в Белый дом.

Деревянное авто создал мастер Реми Ле Форестье

Изначально французский мастер хотел воссоздать в дереве Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, однако однажды побывал с дочерью в музее Mercedes в Штутгарте, где увидел суперкар Mercedes 300 SL Gullwing.

Важно

На Бали вернули в производство культовые спорткары Aston Martin, BMW и Porsche (видео)

Дочь была поражена этим автомобилем и поэтому Реми Ле Форестье решил сделать ей сюрприз. Проект назвали La Belle Castelle ("Прекрасный замок").

Відео дня

Двери автомобиля поднимаются вверх

Купе Mercedes 300 SL воссоздали довольно детально, хотя оно все же несколько больше оригинала — 5 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,45 м в высоту. Конечно же, сохранили и фирменные двери типа "крыло чайки", которые поднимаются вверх.

В основе авто лежит шасси Mercedes E300 W124 1989 года. Купе с 3,0-литровой 188-сильной шестеркой пока разгоняли только до 80 км/ч. Вскоре копия Mercedes 300 SL будет продаваться на аукционе со стартовой ценой в 15 000 евро.

Ранее Фокус рассказывал об очень редком 500-сильном Mercedes 2000-х в Киеве.

Также мы писали об элитном доме на колесах Mercedes за $2,2 миллиона.