На Бали вернули в производство культовые спорткары Aston Martin, BMW и Porsche (видео)

Знаменитые спортивные Aston Martin, BMW, Mercedes и Porsche 50-х и 60-х годов вернулись на рынок. Винтажные модели возродили в Индонезии.

Копии знаменитых спорткаров выпускает компания Tuksedo Studio с острова Бали. Свою деятельность она начала 10 лет назад и сейчас в ее линейке насчитывается уже шесть моделей, сообщает сайт Carscoops.

В Индонезии производят копии Aston Martin DB5, BMW 507, Mercedes 300 SL Gullwing, Porsche 356 и 550, Toyota 2000GT. Их стоимость составляет 200-300 тысяч долларов.

Aston Martin DB5 и Mercedes 300 SL Gullwing Фото: carscoops.com

Высокая цена спорткаров обусловлена качеством исполнения — знаменитые модели воспроизводят до малейших деталей как снаружи, так и в интерьере. При создании авто использовали оригинальные чертежи, а все работы выполняются вручную.

Порше 356 Фото: carscoops.com

В отличие от других подобных реплик, кузова авто от Tuksedo Studio изготавливают из алюминия, а не пластика. Отличить копии от оригинальных авто смогут только специалисты.

Toyota 2000 GT Фото: carscoops.com

Впрочем, стоит отметить, что техническая "начинка" машин все же не является аутентичной. В частности, купе Toyota 2000 GT получило двигатель от седана Toyota Crown, а Mercedes 300SL Gullwing — от Mercedes W124.

