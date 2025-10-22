На Балі повернули у виробництво культові спорткари Aston Martin, BMW і Porsche (відео)

Знамениті спортивні Aston Martin, BMW, Mercedes і Porsche 50-х і 60-х років повернулися на ринок. Вінтажні моделі відродили в Індонезії.

Копії знаменитих спорткарів випускає компанія Tuksedo Studio з острова Балі. Свою діяльність вона розпочала 10 років тому і зараз у її лінійці налічується вже шість моделей, повідомляє сайт Carscoops.

В Індонезії виробляють копії Aston Martin DB5, BMW 507, Mercedes 300 SL Gullwing, Porsche 356 і 550, Toyota 2000GT. Їхня вартість становить 200-300 тисяч доларів.

Aston Martin DB5 і Mercedes 300 SL Gullwing Фото: carscoops.com

Висока ціна спорткарів обумовлена якістю виконання — знамениті моделі відтворюють до найменших деталей як зовні, так і в інтер'єрі. При створенні авто використали оригінальні креслення, а всі роботи виконуються вручну.

Porsche 356 Фото: carscoops.com

На відміну від інших подібних реплік, кузови авто від Tuksedo Studio виготовляють з алюмінію, а не пластику. Відрізнити копії від оригінальних авто зможуть лише фахівці.

Toyota 2000 GT Фото: carscoops.com

Втім, варто зазначити, що технічна "начинка" машин все ж не є автентичною. Зокрема, купе Toyota 2000 GT отримало двигун від седана Toyota Crown, а Mercedes 300SL Gullwing — від Mercedes W124.

