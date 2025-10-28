Майстер створив діючу копію культового суперкара Mercedes із дерева (відео)
У Франції створили незвичну копію Mercedes 300 SL Gullwing. Знаменитий суперкар відтворили у дереві.
Дерев’яний клон Mercedes 300 SL 1954 року — творіння майстра по дереву Ремі Ле Форестьє та його команди. На його створення пішло 2 роки та 8000 годин роботи, повідомляє сайт Autoevolution.
Ремі Ле Форестьє давно відомий у Франції своїми роботами з дерева. Зокрема, він створив ексклюзивний стіл для Дональда Трампа у Білий дім.
Спочатку французький майстер хотів відтворити у дереві Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, проте одного разу побував із донькою в музеї Mercedes у Штутгарті, де побачив суперкар Mercedes 300 SL Gullwing.
Донька була вражена цим автомобілем і тому Ремі Ле Форестьє вирішив зробити їй сюрприз. Проєкт назвали La Belle Castelle ("Прекрасний замок").
Купе Mercedes 300 SL відтворили доволі детально, хоча воно все ж дещо більше за оригінал – 5 м завдовжки, 1,8 м завширшки та 1,45 м заввишки. Звісно ж, зберегли і фірмові двері типу "крило чайки", які піднімаються догори.
В основі авто лежить шасі Mercedes E300 W124 1989 року. Купе із 3,0-літровою 188-сильною шісткою поки що розганяли тільки до 80 км/год. Невдовзі копія Mercedes 300 SL продаватиметься на аукціоні зі стартовою ціною в 15 000 євро.
