Майстер створив діючу копію культового суперкара Mercedes із дерева (відео)

У Франції створили незвичну копію Mercedes 300 SL Gullwing. Знаменитий суперкар відтворили у дереві.

Дерев’яний клон Mercedes 300 SL 1954 року — творіння майстра по дереву Ремі Ле Форестьє та його команди. На його створення пішло 2 роки та 8000 годин роботи, повідомляє сайт Autoevolution.

Ремі Ле Форестьє давно відомий у Франції своїми роботами з дерева. Зокрема, він створив ексклюзивний стіл для Дональда Трампа у Білий дім.

Дерев'яне авто створив майстер Ремі Ле Форестьє

Спочатку французький майстер хотів відтворити у дереві Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, проте одного разу побував із донькою в музеї Mercedes у Штутгарті, де побачив суперкар Mercedes 300 SL Gullwing.

Важливо

На Балі повернули у виробництво культові спорткари Aston Martin, BMW і Porsche (відео)

Донька була вражена цим автомобілем і тому Ремі Ле Форестьє вирішив зробити їй сюрприз. Проєкт назвали La Belle Castelle ("Прекрасний замок").

Відео дня

Двері автомобіля піднімаються догори

Купе Mercedes 300 SL відтворили доволі детально, хоча воно все ж дещо більше за оригінал – 5 м завдовжки, 1,8 м завширшки та 1,45 м заввишки. Звісно ж, зберегли і фірмові двері типу "крило чайки", які піднімаються догори.

В основі авто лежить шасі Mercedes E300 W124 1989 року. Купе із 3,0-літровою 188-сильною шісткою поки що розганяли тільки до 80 км/год. Невдовзі копія Mercedes 300 SL продаватиметься на аукціоні зі стартовою ціною в 15 000 євро.

Раніше Фокус розповідав про дуже рідкісний 500-сильний Mercedes 2000-х у Києві.

Також ми писали про елітний дім на колесах Mercedes за $2,2 мільйона.