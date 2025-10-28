На продажу выставили идеальный "Гелендваген" для украинских условий за $830 000 (фото)

Brabus выставил на продажу уникальный Mercedes G-Class 2020 года, созданный для самых суровых условий. Внедорожник бронировали и подготовили к серьезному бездорожью.

Экстремальный "Гелендваген" от Brabus оценили в 830 000 долларов. О нем рассказали на официальном сайте немецкого тюнинг-ателье.

Уникальный и нетипичный для Brabus проект назвали Invicto Mission VR6. За основу взяли Mercedes G500 2020 года.

Внедорожник бронировали по стандарту VR6 Фото: brabus.com

Название указывает, что "Гелендваген" получил стальную броню и защищен по стандарту VR6. Он выдерживает обстрел из автоматического оружия калибра 7,62 мм и взрыв ручных гранат под днищем.

Авто оценили в $830 000 Фото: brabus.com

К тому же, в крыше появился эвакуационный люк, а салон Mercedes G-Class Brabus дополнили системами пожаротушения и очистки воздуха. 20-дюймовые внедорожные шины не боятся проколов.

В салоне установили четыре отдельных кресла Фото: brabus.com

Также тюнинг "Гелендвагена" включает внедорожные аксессуары — лебедку, багажник на крыше и дополнительное освещение. Спереди установлены проблесковые маячки.

В салоне Mercedes G-Class появились четыре отдельных спортивных кресла. Комплектация включает отдельный экран переднего пассажира и камеры кругового обзора.

В крыше появился эвакуационный люк Фото: brabus.com

Под капотом Mercedes G500 установлен стандартный 4,0-литровый V8 твин-турбо на 421 л. с. Средний расход топлива составляет 19,1 л на 100 км. Сохранены автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов.

Между прочим, это не самый дорогой "Гелендваген", ведь недавно показали роскошный вариант внедорожника за $1,7 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что на продажу выставили шикарный автодом Mercedes стоимостью 2,2 миллиона долларов.