На продаж виставили ідеальний "Гелендваген" для українських умов за $830 000 (фото)

Brabus виставив на продаж унікальний Mercedes G-Class 2020 року, створений для найсуворіших умов. Позашляховик бронювали та підготували до серйозного бездоріжжя.

Екстремальний "Гелендваген" від Brabus оцінили в 830 000 доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті німецького тюнінг-ательє.

Унікальний і нетиповий для Brabus проєкт назвали Invicto Mission VR6. За основу взяли Mercedes G500 2020 року.

Позашляховик бронювали за стандартом VR6 Фото: brabus.com

Назва вказує, що "Гелендваген" отримав сталеву броню та захищений за стандартом VR6. Він витримує обстріл із автоматичної зброї калібру 7,62 мм та вибух ручних гранат під днищем.

Авто оцінили в $830 000 Фото: brabus.com

До того ж, в даху з’явився евакуаційний люк, а салон Mercedes G-Class Brabus доповнили системами пожежогасіння та очищення повітря. 20-дюймові позашляхові шини не бояться проколів.

У салоні встановили чотири окремі крісла Фото: brabus.com

Також тюнінг "Гелендвагена" включає позашляхові аксесуари – лебідку, багажник на даху та додаткове освітлення. Спереду встановлені проблискові маячки.

У салоні Mercedes G-Class з’явилися чотири окремі спортивні крісла. Комплектація включає окремий екран переднього пасажира та камери кругового огляду.

У даху з'явився евакуаційний люк Фото: brabus.com

Під капотом Mercedes G500 встановлено стандартний 4,0-літровий V8 твін-турбо на 421 к. с. Середня витрата пального становить 19,1 л на 100 км. Збережені автоматична КПП та повний привід зі знижувальною передачею та блокування диференціалів.

Між іншим, це не найдорожчий "Гелендваген", адже недавно показали розкішний варіант позашляховика за $1,7 мільйона.

Також Фокус розповідав, що на продаж виставили шикарний автодім Mercedes вартістю 2,2 мільйона доларів.