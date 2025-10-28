На продаж виставили ідеальний "Гелендваген" для українських умов за $830 000 (фото)
Brabus виставив на продаж унікальний Mercedes G-Class 2020 року, створений для найсуворіших умов. Позашляховик бронювали та підготували до серйозного бездоріжжя.
Екстремальний "Гелендваген" від Brabus оцінили в 830 000 доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті німецького тюнінг-ательє.
Унікальний і нетиповий для Brabus проєкт назвали Invicto Mission VR6. За основу взяли Mercedes G500 2020 року.
Назва вказує, що "Гелендваген" отримав сталеву броню та захищений за стандартом VR6. Він витримує обстріл із автоматичної зброї калібру 7,62 мм та вибух ручних гранат під днищем.
До того ж, в даху з’явився евакуаційний люк, а салон Mercedes G-Class Brabus доповнили системами пожежогасіння та очищення повітря. 20-дюймові позашляхові шини не бояться проколів.
Також тюнінг "Гелендвагена" включає позашляхові аксесуари – лебідку, багажник на даху та додаткове освітлення. Спереду встановлені проблискові маячки.Важливо
У салоні Mercedes G-Class з’явилися чотири окремі спортивні крісла. Комплектація включає окремий екран переднього пасажира та камери кругового огляду.
Під капотом Mercedes G500 встановлено стандартний 4,0-літровий V8 твін-турбо на 421 к. с. Середня витрата пального становить 19,1 л на 100 км. Збережені автоматична КПП та повний привід зі знижувальною передачею та блокування диференціалів.
Між іншим, це не найдорожчий "Гелендваген", адже недавно показали розкішний варіант позашляховика за $1,7 мільйона.
Також Фокус розповідав, що на продаж виставили шикарний автодім Mercedes вартістю 2,2 мільйона доларів.