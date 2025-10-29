Mazda представила роторный аналог Mercedes CLS и стильное недорогое авто для города (фото)
Линейку Mazda могут пополнить две совершенно новые модели. Японский автопроизводитель представил седан-купе с роторно-поршневым двигателем и компактный городской хэтчбек.
Новые автомобили Mazda Vision-X дебютировали в статусе концептов на выставке Japan Mobility Show в Токио. О них рассказали на сайте японского автопроизводителя.
Mazda Vision-X Coupe
Новая Mazda Vision-X Coupe — стильный четырехдверный седан-купе. Обтекаемое авто с длинным капотом и раскосыми фарами является аналогом Mercedes CLS и Audi A7 Sportback и схоже с ними по размерам.
Габариты Mazda Vision-X Coupe:
- длина — 5050 мм;
- ширина — 1995 мм;
- высота — 1480 мм;
- колесная база — 3080 мм.
В салоне Mazda Vision-X Coupe отделан алькантарой и сочетает в себе ретростиль и современные технологии. Седан получил классический спортивный руль и цифровые приборы в отдельных желобах, а передние кресла разделены высокой консолью. Для пассажира установили отдельный дисплей.
Новая Mazda Vision-X Coupe оснащена 510-сильной плагин-гибридной установкой с роторно-поршневым бензиновым двигателем и электромотором. Авто способно проехать 160 км на электротяге, а его общий запас хода составляет 800 км. Кроме того, оно может очищать воздух вокруг себя от вредных веществ.Важно
Mazda Vision-X Compact
Хэтчбек Mazda Vision-X Compact — миниатюрное городское авто А-класса. По габаритам оно даже меньше компактной Mazda 2.
Размеры Mazda Vision-X Compact:
- длина — 3825 мм;
- ширина — 1795 мм;
- высота — 1470 мм;
- колесная база — 2515 мм.
В анфас авто напоминает Mazda Vision-X Coupe, а вот задняя часть выдержана в духе хэтчбека Mazda 3. В салоне установили круглый цифровой щиток приборов. Центрального тачскрина в бюджетном авто нет (его заменяет смартфон), зато есть виртуальный "помощник" с искусственным интеллектом. Характеристики Mazda Vision-X Compact и тип ее силовой установки не раскрываются.
