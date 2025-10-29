Mazda представила роторный аналог Mercedes CLS и стильное недорогое авто для города (фото)

Линейку Mazda могут пополнить две совершенно новые модели. Японский автопроизводитель представил седан-купе с роторно-поршневым двигателем и компактный городской хэтчбек.

Новые автомобили Mazda Vision-X дебютировали в статусе концептов на выставке Japan Mobility Show в Токио. О них рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Mazda Vision-X Coupe

Новая Mazda Vision-X Coupe — стильный четырехдверный седан-купе. Обтекаемое авто с длинным капотом и раскосыми фарами является аналогом Mercedes CLS и Audi A7 Sportback и схоже с ними по размерам.

Mazda Vision-X Coupe получил 510-сильную установку с двигателем Ванкеля Фото: Mazda

Габариты Mazda Vision-X Coupe:

длина — 5050 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 3080 мм.

В салоне Mazda Vision-X Coupe отделан алькантарой и сочетает в себе ретростиль и современные технологии. Седан получил классический спортивный руль и цифровые приборы в отдельных желобах, а передние кресла разделены высокой консолью. Для пассажира установили отдельный дисплей.

В салоне соединили классический и современный стили Фото: Mazda

Новая Mazda Vision-X Coupe оснащена 510-сильной плагин-гибридной установкой с роторно-поршневым бензиновым двигателем и электромотором. Авто способно проехать 160 км на электротяге, а его общий запас хода составляет 800 км. Кроме того, оно может очищать воздух вокруг себя от вредных веществ.

Mazda Vision-X Compact

Mazda Vision-X Compact Фото: Mazda

Хэтчбек Mazda Vision-X Compact — миниатюрное городское авто А-класса. По габаритам оно даже меньше компактной Mazda 2.

Хэтчбек достигает всего 3,8 м в длину Фото: Mazda

Размеры Mazda Vision-X Compact:

длина — 3825 мм;

ширина — 1795 мм;

высота — 1470 мм;

колесная база — 2515 мм.

В салоне нет центрального дисплея Фото: Mazda

В анфас авто напоминает Mazda Vision-X Coupe, а вот задняя часть выдержана в духе хэтчбека Mazda 3. В салоне установили круглый цифровой щиток приборов. Центрального тачскрина в бюджетном авто нет (его заменяет смартфон), зато есть виртуальный "помощник" с искусственным интеллектом. Характеристики Mazda Vision-X Compact и тип ее силовой установки не раскрываются.

Кстати, на европейский рынок выходит новая Mazda CX-5 третьего поколения и сначала модель будет доступна в гибридном исполнении.

Также Фокус сообщал, что на автошоу в Токио дебютировала новая Toyota Corolla 2026.