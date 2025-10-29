Mazda представила роторний аналог Mercedes CLS і стильне недороге авто для міста (фото)
Лінійку Mazda можуть поповнити дві абсолютно нові моделі. Японський автовиробник презентував седан-купе із роторно-поршневим двигуном та компактний міський хетчбек.
Нові автомобілі Mazda Vision-X дебютували у статусі концептів на виставці Japan Mobility Show у Токіо. Про них розповіли на сайті японського автовиробника.
Mazda Vision-X Coupe
Нова Mazda Vision-X Coupe – стильний чотиридверний седан-купе. Обтічне авто з довгим капотом та розкосими фарами є аналогом Mercedes CLS та Audi A7 Sportback і схоже з ними за розмірами.
Габарити Mazda Vision-X Coupe:
- довжина – 5050 мм;
- ширина – 1995 мм;
- висота – 1480 мм;
- колісна база – 3080 мм.
У салоні Mazda Vision-X Coupe оздоблений алькантарою та поєднує в собі ретростиль і сучасні технології. Седан отримав класичне спортивне кермо та цифрові прилади в окремих жолобах, а передні крісла розділені високою консоллю. Для пасажира встановили окремий дисплей.
Нова Mazda Vision-X Coupe оснащена 510-сильною плагін-гібридною установкою з роторно-поршневим бензиновим двигуном та електромотором. Авто здатне проїхати 160 км на електротязі, а його загальний запас ходу становить 800 км. Крім того, воно може очищати повітря навколо себе від шкідливих речовин.Важливо
Mazda Vision-X Compact
Хетчбек Mazda Vision-X Compact – мініатюрне міське авто А-класу. За габаритами воно навіть менше за компактну Mazda 2.
Розміри Mazda Vision-X Compact:
- довжина – 3825 мм;
- ширина – 1795 мм;
- висота – 1470 мм;
- колісна база – 2515 мм.
В анфас авто нагадує Mazda Vision-X Coupe, а от задня частина витримана в дусі хетчбека Mazda 3. У салоні встановили круглий цифровий щиток приладів. Центрального тачскріна в бюджетному авто немає (його заміняє смартфон), зате є віртуальний "помічник" зі штучним інтелектом. Характеристики Mazda Vision-X Compact та тип її силової установки не розкривають.
До речі, на європейський ринок виходить нова Mazda CX-5 третього покоління і спочатку модель буде доступна у гібридному виконанні.
Також Фокус повідомляв, що на автошоу в Токіо дебютувала нова Toyota Corolla 2026.