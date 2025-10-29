Mazda представила роторний аналог Mercedes CLS і стильне недороге авто для міста (фото)

Лінійку Mazda можуть поповнити дві абсолютно нові моделі. Японський автовиробник презентував седан-купе із роторно-поршневим двигуном та компактний міський хетчбек.

Нові автомобілі Mazda Vision-X дебютували у статусі концептів на виставці Japan Mobility Show у Токіо. Про них розповіли на сайті японського автовиробника.

Mazda Vision-X Coupe

Нова Mazda Vision-X Coupe – стильний чотиридверний седан-купе. Обтічне авто з довгим капотом та розкосими фарами є аналогом Mercedes CLS та Audi A7 Sportback і схоже з ними за розмірами.

Mazda Vision-X Coupe отримав 510-сильну установку з двигуном Ванкеля Фото: Mazda

Габарити Mazda Vision-X Coupe:

довжина – 5050 мм;

ширина – 1995 мм;

висота – 1480 мм;

колісна база – 3080 мм.

У салоні Mazda Vision-X Coupe оздоблений алькантарою та поєднує в собі ретростиль і сучасні технології. Седан отримав класичне спортивне кермо та цифрові прилади в окремих жолобах, а передні крісла розділені високою консоллю. Для пасажира встановили окремий дисплей.

У салоні поєднали класичний та сучасний стилі Фото: Mazda

Нова Mazda Vision-X Coupe оснащена 510-сильною плагін-гібридною установкою з роторно-поршневим бензиновим двигуном та електромотором. Авто здатне проїхати 160 км на електротязі, а його загальний запас ходу становить 800 км. Крім того, воно може очищати повітря навколо себе від шкідливих речовин.

Mazda Vision-X Compact

Mazda Vision-X Compact Фото: Mazda

Хетчбек Mazda Vision-X Compact – мініатюрне міське авто А-класу. За габаритами воно навіть менше за компактну Mazda 2.

Хетчбек сягає лише 3,8 м завдовжки Фото: Mazda

Розміри Mazda Vision-X Compact:

довжина – 3825 мм;

ширина – 1795 мм;

висота – 1470 мм;

колісна база – 2515 мм.

У салоні немає центрального дисплея Фото: Mazda

В анфас авто нагадує Mazda Vision-X Coupe, а от задня частина витримана в дусі хетчбека Mazda 3. У салоні встановили круглий цифровий щиток приладів. Центрального тачскріна в бюджетному авто немає (його заміняє смартфон), зате є віртуальний "помічник" зі штучним інтелектом. Характеристики Mazda Vision-X Compact та тип її силової установки не розкривають.

