Toyota подозревают в попытке вернуться на российский рынок: автопроизводитель отреагировал

Российские СМИ сообщили о намерениях Toyota вернуться на авторынок РФ. Японский автогигант отрицает это.

О якобы планах Toyota вернуться в Россию написал сайт Autonews. Он сообщил, что после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске якобы прошла тайная закрытая встреча представителей Toyota с российскими автодилерами.

Это подтвердил бывший глава организации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев. По его словам, Toyota заинтересована в возобновлении продаж авто в РФ. Японский автопроизводитель якобы провел несколько конференций с российскими дилерами и лоббирует неофициальный импорт автомобилей Toyota из Китая.

В Toyota признали, что подобные конференции действительно проходят регулярно, однако их тематика совершенно другая — речь идет о послепродажном обслуживании Toyota и Lexus. А вот возвращение в РФ в ближайшее время не рассматривается.

"На данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию", — заявили представители Toyota.

Напомним, что Toyota покинула российский рынок в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину. Японский автогигант поддержал санкции, прекратил продажи автомобилей в РФ, а также закрыл свой завод в Санкт-Петербурге.

