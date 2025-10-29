Toyota підозрюють у спробі повернутися на російський ринок: автовиробник відреагував

Російські ЗМІ повідомили про наміри Toyota повернутися на авторинок РФ. Японський автогігант заперечує це.

Про нібито плани Toyota повернутися в Росію написав сайт Autonews. Він повідомив, що після перемовин Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці нібито пройшла таємна закрита зустріч представників Toyota з російськими автодилерами.

Це підтвердив колишній глава організації "Російські автомобільні дилери" Олег Мосєєв. За його словами, Toyota зацікавлена у відновленні продажів авто в РФ. Японський автовиробник начебто провів кілька конференцій з російськими дилерами та лобіює неофіційний імпорт автомобілів Toyota з Китаю.

У Toyota визнали, що подібні конференції дійсно проходять регулярно, проте їх тематика абсолютно інша – мова йде про післяпродажне обслуговування Toyota та Lexus. А от повернення в РФ найближчим часом не розглядається.

"На даний момент у компанії немає планів імпортувати нові автомобілі в Росію", — заявили представники Toyota.

Нагадаємо, що Toyota покинула російський ринок у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Японський автогігант підтримав санкції, припинив продажі автомобілів у РФ, а також закрив свій завод у Санкт-Петербурзі.

