Sharp показал свое первое серийное авто: это аналог Opel Combo с кинотеатром в салоне (фото)

Японский производитель бытовой техники Sharp готовится к выпуску автомобилей и представил дебютную модель LDK+. Минивэн может выполнять роль семейного авто, мобильного кинотеатра или же офиса на колесах.

Первый автомобиль Sharp показали публике в Токио на выставке Japan Mobility Show и планируют выпускать с 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте японской компании.

Задняя дверь авто сдвигается

Новый Sharp LDK+ — электрический аналог Citroen Berlingo, Opel Combo или Renault Kangoo. Пятиместный минивэн имеет типичный для этого класса двухобъемный силуэт с высоким капотом. Его задние двери сдвижные, а центральные стойки крыши отсутствуют. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами.

Минивэн способен питать дом электроэнергией

В салоне передней панели установили небольшой цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Установлено мощное освещение и многочисленные розетки.

Минивэн Sharp LDK+ называют семейным авто, которое может выполнять роль офиса на колесах. Для трансформации водительское кресло разворачивается и раскладывается столик.

Водитель получил немалый тачскрин

Также электромобиль Sharp LDK+ получил проектор и большой экран, то есть способен превращаться в передвижной кинотеатр. Кроме того, авто способно подключаться к "умному" дому, что позволяет дистанционно управлять кондиционером, бойлером или стиральной машиной.

В салоне установили раскладной столик и проектор с экраном

Характеристики Sharp LDK+ не раскрывают, известно лишь, что он построен на платформе электрокара Foxconn Model A. Отмечается, что авто имеет режим повербанка V2H, то есть способно питать электроэнергией дом.

