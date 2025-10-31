Sharp показав своє перше серійне авто: це аналог Opel Combo з кінотеатром у салоні (фото)

Японський виробник побутової техніки Sharp готується до випуску автомобілів і представив дебютну модель LDK+. Мінівен може виконувати роль сімейного авто, мобільного кінотеатру або ж офісу на колесах.

Перший автомобіль Sharp показали публіці в Токіо на виставці Japan Mobility Show та планують випускати з 2027 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японської компанії.

Задні двері авто зсуваються

Новий Sharp LDK+ — електричний аналог Citroen Berlingo, Opel Combo чи Renault Kangoo. П’ятимісний мінівен має типовий для цього класу двооб’ємний силует із високим капотом. Його задні двері зсувні, а центральні стійки даху відсутні. Тоненькі фари й ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Мінівен здатен живити будинок електроенергією

У салоні передній панелі встановили невеликий цифровий щиток приладів та чималий тачскрін. Встановлено потужне освітлення та численні розетки.

Відео дня

Важливо

Тест-драйв нового Ford Tourneo Courier: для сім'ї та бізнесу

Мінівен Sharp LDK+ називають сімейним авто, яке може виконувати роль офісу на колесах. Для трансформації водійське крісло розвертається і розкладається столик.

Водій отримав чималий тачскрін

Також електромобіль Sharp LDK+ отримав проектор і великий екран, тобто здатен перетворюватися на пересувний кінотеатр. Крім того, авто здатне підключатися до "розумного" будинку, що дає змогу дистанційно керувати кондиціонером, бойлером чи пральною машиною.

У салоні встановили розкладний столик і проєктор з екраном

Характеристики Sharp LDK+ не розкривають, відомо лише, що він збудований на платформі електрокара Foxconn Model A. Зазначається, що авто має режим повербанка V2H, тобто здатне живити електроенергією будинок.

До речі, на Japan Mobility Show дебютувала і нова Toyota Corolla 2026, яка змінилася до невпізнання.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився електрифікований кросовер від Huawei із запасом ходу 1500 км.