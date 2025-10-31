Представлен стильный заряженный кроссовер Audi мощностью 440 сил (фото)

Новый Audi Q5 получил мощную заряженную версию Power S. Кроссовер оснащен 440-сильным V6 твин-турбо.

Тюнинг Audi Q5 2025 выполнили специалисты ателье ABT Sportsline, которые давно специализируются на авто немецкой марки. Об этом сообщается на сайте компании.

Проект назвали ABT Power S, а за основу взяли заряженный кроссовер Audi SQ5. Мощность его 3,0-литрового V6 твин-турбо увеличили с 367 до 440 л. с., а пиковый крутящий момент — с 550 до 600 Н∙м. Также появился более громкий спортивный выхлоп.

Кроссовер получил обвес и новый спойлер Фото: ABT

Максимальная скорость Audi SQ5 ABT осталась неизменной — 250 км/ч. Динамика улучшилась — разгон до сотни занимает менее 4,5 с. Также доработали подвеску кроссовера, а кузов занизили на 45 мм.

Важно

Рассекречен недорогой молодежный кроссовер Hyundai в спортивном стиле (фото)

Отличить новый Audi SQ5 ABT можно по обвесу, заднему диффузору и иному спойлеру на крыше. Кроме того, установлены 22-дюймовые литые диски ABT Sport Evo с низкопрофильной резиной размером 255/35 ZR22.

Відео дня

Салон Audi SQ5 почти не изменился. Там появились новые коврики, а при открытии дверей на дорогу проецируется логотип ABT.

Авто оснастили 22-дюймовыми дисками и низкопрофильной резиной Фото: ABT

Тюнинг Audi SQ5 от ABT Sportsline оценили в 20 000 евро. Есть возможность выбирать отдельные компоненты — обвес, диски или пакет для двигателя.

Между прочим, недавно в Киеве видели новый кроссовер Audi SQ8 в тюнинге ABT Sportsline.

Также Фокус рассказывал о 1000-сильном тюнингованном внедорожнике Infiniti.