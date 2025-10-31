Рассекречен недорогой молодежный кроссовер Hyundai в спортивном стиле (фото)

Линейку Hyundai Venue второго поколения пополнит спортивный вариант N-Line. Компактный кроссовер отличается яркой внешностью и получил топовый турбомотор.

Новый Hyundai Venue N-Line презентуют 4 ноября в Индии вместе со стандартной версией кроссовера второй генерации. Первые его фото и подробности обнародовали на официальном сайте Hyundai.

На крыше установили спойлер Фото: Hyundai

Недорогой кроссовер Hyundai Venue N-Line создан для молодежи и имеет более выразительный дизайн, чем базовый вариант модели. У него иной дизайн бамперов, расширители арок окрашены в цвет кузова, а на крыше установлен спойлер. Кроме того, появились 17-дюймовые диски и красный декор, а сзади выглядывают сдвоенные выхлопные трубы.

Салон Hyundai Venue N-Line отделан черной кожей с контрастными красными вставками и швами, а на педалях установлены металлические накладки. Кроссовер получил спортивный руль в духе заряженного Hyundai Ioniq 5N с подрулевыми переключателями передач. Комплектацию пополнили навигация, акустика Bose и распылитель духов.

Внутреннее убранство разбавили красными вставками Фото: Hyundai

Новый кроссовер Hyundai Venue N-Line оснастят самым мощным в линейке 1,0-литровым турбомотором на 120 л. с. В паре с ним будет работать 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями. Подвеску и рулевое управление авто перенастроят.

Кстати, новый Hyundai Venue 2026 имеет шансы появиться в Украине, ведь его предшественник у нас официально продается. Пока же на украинский рынок выходит новый флагманский кроссовер Hyundai.

