Розсекречено недорогий молодіжний кросовер Hyundai у спортивному стилі (фото)

Лінійку Hyundai Venue другого покоління поповнить спортивний варіант N-Line. Компактний кросовер вирізняється яскравою зовнішністю та отримав топовий турбомотор.

Новий Hyundai Venue N-Line презентують 4 листопада в Індії разом зі стандартною версією кросовера другої генерації. Перші його фото та подробиці оприлюднили на офіційному сайті Hyundai.

На даху встановили спойлер Фото: Hyundai

Недорогий кросовер Hyundai Venue N-Line створений для молоді та має виразніший дизайн, аніж базовий варіант моделі. У нього інакший дизайн бамперів, розширювачі арок пофарбовані в колір кузова, а на даху встановлено спойлер. Крім того, з’явилися 17-дюймові диски і червоний декор, а ззаду виглядають здвоєні вихлопні труби.

Салон Hyundai Venue N-Line оздоблений чорною шкірою із контрастними червоними вставками і швами, а на педалях встановлені металеві накладки. Кросовер отримав спортивне кермо в дусі зарядженого Hyundai Ioniq 5N із підкермовими перемикачами передач. Комплектацію поповнили навігація, акустика Bose та розпилювач парфумів.

Внутрішнє оздоблення розбавили червоними вставками Фото: Hyundai

Новий кросовер Hyundai Venue N-Line оснастять найпотужнішим у лінійці 1,0-літровим турбомотором на 120 к. с. У парі з ним працюватиме 7-ступінчастий робот DCT із двома зчепленнями. Підвіску та кермове управління авто переналаштують.

До речі, новий Hyundai Venue 2026 має шанси з'явитися в Україні, адже його попередник у нас офіційно продається. Поки ж на український ринок виходить новий флагманський кросовер Hyundai.

