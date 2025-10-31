Представлено стильний заряджений кросовер Audi потужністю 440 сил (фото)

Новий Audi Q5 отримав потужну заряджену версію Power S. Кросовер оснащений 440-сильним V6 твін-турбо.

Тюнінг Audi Q5 2025 виконали спеціалісти ательє ABT Sportsline, які давно спеціалізуються на авто німецької марки. Про це повідомляється на сайті компанії.

Проєкт назвали ABT Power S, а за основу взяли заряджений кросовер Audi SQ5. Потужність його 3,0-літрового V6 твін-турбо збільшили з 367 до 440 к. с., а піковий крутний момент — із 550 до 600 Н∙м. Також з'явився гучніший спортивний вихлоп.

Кросовер отримав обвіс і новий спойлер Фото: ABT

Максимальна швидкість Audi SQ5 ABT залишилася незмінною — 250 км/год. Динаміка покращилася — розгін до сотні займає менш ніж 4,5 с. Також доопрацювали підвіску кросовера, а кузов занизили на 45 мм.

Відрізнити новий Audi SQ5 ABT можна за обвісом, заднім дифузором та інакшим спойлером на даху. Крім того, встановлені 22-дюймові литі диски ABT Sport Evo з низькопрофільною гумою розміром 255/35 ZR22.

Салон Audi SQ5 майже не змінився. Там з'явилися нові килимки, а при відкритті дверей на дорогу проєктується логотип ABT.

Авто оснастили 22-дюймовими дисками та низькопрофільною гумою Фото: ABT

Тюнінг Audi SQ5 від ABT Sportsline оцінили в 20 000 євро. Є можливість обирати окремі компоненти — обвіс, диски чи пакет для двигуна.

