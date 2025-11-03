Renault выпустит дешевого конкурента Skoda Octavia: первые подробности

Renault Group готовит недорогую семейную модель С-класса. Универсал предложат в бензиновых и гибридных версиях.

Новая модель дебютирует в 2026 году и будет выпускаться под брендом Dacia. Информацию о ее разработке подтвердила британскому изданию Autocar CEO Dacia Катрин Андт.

Универсал построят на агрегатах Dacia Bigster Фото: Dacia

По ее словам, успешный старт семейного кроссовера Dacia Bigster (продано 50 000 авто за полгода) на рынке подтолкнул бюджетный бренд Renault Group к расширению линейки и разработке более крупных моделей С-класса.

"Наша основная территория сейчас — это B-сегмент, но у нас также есть предложения в A-сегменте, и мы начали в C-сегменте, и нам это удалось достаточно хорошо с Bigster. Нужно помнить, что каждый автомобиль имеет свое место в сегменте — свое предназначение — и вы можете быть уверены, что это будет совсем другое предложение для клиента, чем Bigster", — сообщила Катрин Андт.

Відео дня

Важно

Тест-драйв нового Renault Kardian: чем привлекает доступный городской кроссовер

В Dacia обратила внимание, что семейные модели С-класса все еще пользуются спросом, несмотря на засилье кроссоверов. В частности, популярны универсалы вроде Skoda Octavia или SEAT Leon. Именно с этими моделями будет конкурировать новая Dacia, однако она будет значительно дешевле — будет стоить до 25 000 евро в базовой версии.

Подробностей новой модели немного. Известно, что новая Dacia — это универсал повышенной проходимости с увеличенным клиренсом. Его построят на агрегатах Dacia Bigster, то есть в линейке будут бензиновые и гибридные версии.

Кстати, Renault выводит на рынок яркого электрического конкурента Porsche Macan.

Также Фокус писал, что в продажу поступает полноприводный гибрид Duster с автоматом и ГБО.