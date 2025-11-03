Renault выпустит дешевого конкурента Skoda Octavia: первые подробности
Renault Group готовит недорогую семейную модель С-класса. Универсал предложат в бензиновых и гибридных версиях.
Новая модель дебютирует в 2026 году и будет выпускаться под брендом Dacia. Информацию о ее разработке подтвердила британскому изданию Autocar CEO Dacia Катрин Андт.
По ее словам, успешный старт семейного кроссовера Dacia Bigster (продано 50 000 авто за полгода) на рынке подтолкнул бюджетный бренд Renault Group к расширению линейки и разработке более крупных моделей С-класса.
"Наша основная территория сейчас — это B-сегмент, но у нас также есть предложения в A-сегменте, и мы начали в C-сегменте, и нам это удалось достаточно хорошо с Bigster. Нужно помнить, что каждый автомобиль имеет свое место в сегменте — свое предназначение — и вы можете быть уверены, что это будет совсем другое предложение для клиента, чем Bigster", — сообщила Катрин Андт.
В Dacia обратила внимание, что семейные модели С-класса все еще пользуются спросом, несмотря на засилье кроссоверов. В частности, популярны универсалы вроде Skoda Octavia или SEAT Leon. Именно с этими моделями будет конкурировать новая Dacia, однако она будет значительно дешевле — будет стоить до 25 000 евро в базовой версии.
Подробностей новой модели немного. Известно, что новая Dacia — это универсал повышенной проходимости с увеличенным клиренсом. Его построят на агрегатах Dacia Bigster, то есть в линейке будут бензиновые и гибридные версии.
Кстати, Renault выводит на рынок яркого электрического конкурента Porsche Macan.
Также Фокус писал, что в продажу поступает полноприводный гибрид Duster с автоматом и ГБО.