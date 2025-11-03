Renault випустить дешевого конкурента Skoda Octavia: перші подробиці

Renault Group готує недорогу сімейну модель С-класу. Універсал запропонують у бензинових та гібридних версіях.

Нова модель дебютує в 2026 році та випускатиметься під брендом Dacia. Інформацію про її розробку підтвердила британському виданню Autocar CEO Dacia Катрін Андт.

Універсал збудують на агрегатах Dacia Bigster Фото: Dacia

За її словами, успішний старт сімейного кросовера Dacia Bigster (продано 50 000 авто за пів року) на ринку підштовхнув бюджетний бренд Renault Group до розширення лінійки та розробки більш крупних моделей С-класу.

"Наша основна територія зараз — це B-сегмент, але в нас також є пропозиції в A-сегменті, і ми почали в C-сегменті, і нам це вдалося досить добре з Bigster. Потрібно пам’ятати, що кожен автомобіль має своє місце в сегменті — своє призначення — і ви можете бути впевнені, що це буде зовсім інша пропозиція для клієнта, ніж Bigster", — повідомила Катрін Андт.

Відео дня

Важливо

Тест-драйв нового Renault Kardian: чим приваблює доступний міський кросовер

У Dacia звернула увагу, що сімейні моделі С-класу все ще користуються попитом попри засилля кросоверів. Зокрема, популярними є універсали на кшталт Skoda Octavia чи SEAT Leon. Саме із цими моделями конкуруватиме нова Dacia, проте вона буде значно дешевшою – коштуватиме до 25 000 євро в базовій версії.

Подробиць нової моделі небагато. Відомо, що нова Dacia — це універсал підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом. Його збудують на агрегатах Dacia Bigster, тобто в лінійці будуть бензинові та гібридні версії.

До речі, Renault виводить на ринок яскравого електричного конкурента Porsche Macan.

Також Фокус писав, що у продаж надходить повнопривідний гібрид Duster із автоматом і ГБО.