Старший брат "Дастера": розкрито подробиці та ціни кросовера Dacia Bigster (фото)

Сімейний кросовер Dacia Bigster запропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю від 130 до 155 сил. Топова комплектація включає адаптивний круїз-контроль, електроприводи сидінь і дверей багажника.

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Нова Dacia Bigster надійде у продаж в Європі тільки з травня, проте ціни і комплектації старшого брата Duster вже стали відомі. Їх опублікували на сайті Motor1.

Як і очікувалося, модель на кілька тисяч євро дорожча за Dacia Duster. Базовий кросовер Dacia Bigster Essential коштує від 23 990 євро і оснащений діодними фарами, 17-дюймовими дисками, кондиціонером, датчиком світла, камерою, заднім парктроніком та 10,1-дюймовим тачскріном.

Кросовер доступний у версіях потужністю від 130 до 155 сил Фото: Dacia

Версія Expression за 24 990 євро додає двозонний клімат-контроль, а варіант Journey (від 26 840 євро) — безключовий доступ, люк, 18-дюймові диски, датчик дощу, адаптивний круїз-контроль, електроприводи сидінь та дверей багажника.

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Нагадаємо, що 4,57-метровий кросовер Dacia Bigster є, по суті, збільшеною версією Duster. Дві моделі дуже схожі між собою зовні та всередині, проте Bigster значно просторіший і має 667-літровий багажник.

Усы версыъ моделы отримали 10,1-дюймовий тачскрін Фото: Dacia

Нова Dacia Bigster 2025 доступна з бензиновими 1,2-літровими турбомоторами на 130 і 140 к. с. (з "м’якою" гібридною установкою), а також у 1,8-літровій гібридній версії на 155 к. с.

Гібрид Dacia Bigster помітно дорожчий – коштує від 28 590 євро. Повний привід доступний тільки в 130-сильній модифікації.

До речі, новий Duster третього покоління нещодавно вийшов на український ринок.

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