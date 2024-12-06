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Авто

Новий Duster отримав яскраву позашляхову версію в ралійному стилі (фото)

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Фото: Dacia | Dacia Duster розфарбували в кольори ралійної команди

Dacia Duster Soul Of Dakar забарвлений в кольори заводської ралійної команди. Кросовер отримав багажник на дах, а також набір спорядження, яке стане в нагоді на бездоріжжі.

Новий Duster третього покоління вперше отримав позашляхову версію. Її назвали Soul Of Dakar ("Душа Дакара"). Про це повідомляє видання Autocar.

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На даху встановили багажник зі спорядженням
Фото: Dacia

Особливий Dacia Duster присвятили участі заводської команди в знаменитому ралі "Дакар". Спеціально створені спортпрототипи Dacia Sandrider вийдуть на старт знаменитого марафону 3 січня.

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Кросовер Dacia Duster Soul Of Dakar пофарбували в кольори ралійних Sandrider. Крім того, автомобіль отримав низку аксесуарів, які стануть у нагоді на бездоріжжі. На даху встановили багажник, також з’явилися лопата, водонепроникна сумка та пластикова валіза для різноманітного спорядження. У салоні встановили різноманітні гачки, а також кріплення YouClip для смартфонів, планшетів та напоїв.

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У салоні встановили кріплення для дрібних речей
Фото: Dacia

За основу взяли новий Duster із 1,2-літровим 130-сильним турбомотором, який доповнений "м’якою" гібридною установкою. Річ у тім, що наразі лише ця версія моделі доступна з повним приводом. Такий кросовер пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.

До речі, новий Renault Duster якраз вийшов на український ринок. Кросовер продають у бензиновій, гібридній та дизельній модифікаціях.

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