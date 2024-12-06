Новый Duster получил яркую внедорожную версию в раллийном стиле (фото)

Dacia Duster Soul Of Dakar окрашен в цвета заводской раллийной команды. Кроссовер получил багажник на крышу, а также набор снаряжения, которое пригодится на бездорожье.

Новый Duster третьего поколения впервые получил внедорожную версию. Ее назвали Soul Of Dakar ("Душа Дакара"). Об этом сообщает издание Autocar.

На крыше установили багажник со снаряжением Фото: Dacia

Особый Dacia Duster посвятили участию заводской команды в знаменитом ралли "Дакар". Специально созданные спортпрототипы Dacia Sandrider выйдут на старт знаменитого марафона 3 января.

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Кроссовер Dacia Duster Soul Of Dakar окрасили в цвета раллийных Sandrider. Кроме того, автомобиль получил ряд аксессуаров, которые пригодятся на бездорожье. На крыше установили багажник, также появились лопата, водонепроницаемая сумка и пластиковый чемодан для разнообразного снаряжения. В салоне установили различные крючки, а также крепления YouClip для смартфонов, планшетов и напитков.

В салоне установили крепления для мелких вещей Фото: Dacia

За основу взяли новый Duster с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором, который дополнен "мягкой" гибридной установкой. Дело в том, что на данный момент только эта версия модели доступна с полным приводом. Такой кроссовер предлагается исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

Кстати, новый Renault Duster как раз вышел на украинский рынок. Кроссовер продается в бензиновой, гибридной и дизельной модификациях.

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