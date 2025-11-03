Новое поколение самого надежного авто современности показали до премьеры (видео)

Опубликованы первые тизеры Toyota Hilux нового поколения. Рамный пикап существенно изменится внешне и получит электрическую версию.

Новый Toyota Hilux девятой генерации презентуют 11 ноября в Таиланде, а его продажи стартуют в 2026 году. Видео с пикапом появилось на Youtube-канале японского автопроизводителя.

На тизерах пикап Toyota Hilux 2026 затемнен, хотя видно, что дизайн его передней части станет более выразительным. В частности, можно заметить раскосые фары со стреловидными ходовыми огнями. Как передняя, так и задняя оптика является диодной.

Салон Toyota Hilux 2026 не показали, но известно, что пикап получит цифровую панель приборов и более крупный 12,3-дюймовый тачскрин.

Новый Toyota Hilux сохранит рамную платформу IMV и не переедет на более современную архитектуру TNGA-F от Toyota Land Cruiser 300 и Prado 250.

Пикап получит электрическую модификацию Фото: скриншот / YouTube

Toyota Hilux 2026 сохранит 2,8-литровый 204-сильный турбодизель с "мягкой" гибридной установкой на 16 л. с. Также в линейке появится электрическая версия: по предварительным данным, ее оснастят 245-сильным мотором и батареей емкостью 71 кВт∙ч.

Напомним, что именно пикап Toyota Hilux считают самым надежным авто в мире. Он выдержал тяжелые испытания в телешоу Top Gear: смог продолжить движение после затопления, пожара и обвала здания на него.

Кстати, недавно дебютировал дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ на платформе Hilux.

Также Фокус рассказывал о доступном пикапе Nissan за $16 500 с расходом 1,9 л на 100 км.