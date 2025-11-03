Нове покоління найнадійнішого авто сучасності показали до прем'єри (відео)

Опубліковано перші тизери Toyota Hilux нового покоління. Рамний пікап суттєво зміниться зовні та отримає електричну версію.

Новий Toyota Hilux дев’ятої генерації презентують 11 листопада у Таїланді, а його продажі стартують у 2026 році. Відео з пікапом з’явилося на Youtube-каналі японського автовиробника.

На тизерах пікап Toyota Hilux 2026 затемнений, хоча видно, що дизайн його передньої частини стане виразнішим. Зокрема, можна помітити розкосі фари зі стрілоподібними ходовими вогнями. Як передня, так і задня оптика є діодною.

Важливо

Нова Toyota Corolla 2026 зазнала кардинальних змін: перші фото і подробиці

Салон Toyota Hilux 2026 не показали, але відомо, що пікап отримає цифрову панель приладів та більший 12,3-дюймовий тачскрін.

Новий Toyota Hilux збереже рамну платформу IMV і не переїде на сучаснішу архітектуру TNGA-F від Toyota Land Cruiser 300 та Prado 250.

Відео дня

Пікап отримає електричну модифікацію Фото: скриншот / YouTube

Toyota Hilux 2026 збереже 2,8-літровий 204-сильний турбодизель із "м’якою" гібридною установкою на 16 к. с. Також у лінійці з’явиться електрична версія: за попередніми даними, її оснастять 245-сильним мотором та батареєю ємністю 71 кВт∙год.

Нагадаємо, що саме пікап Toyota Hilux вважають найнадійнішим авто у світі. Він витримав важкі випробування в телешоу Top Gear: зміг продовжити рух після затоплення, пожежі та обвалу будівлі на нього.

До речі, нещодавно дебютував дешевий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ на платформі Hilux.

Також Фокус розповідав про доступний пікап Nissan за $16 500 із витратою 1,9 л на 100 км.