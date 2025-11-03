Редкий Chevrolet Corvette за $100 000 помыли впервые за 53 года (видео)
В США обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 1954 года. Культовый спорткар простоял в гараже более полувека.
Этот Chevrolet Corvette перестали эксплуатировать в 1972 году. О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.
Владелица авто Пегги рассказала, что Chevrolet Corvette приобрел в 1969 году ее покойный муж. Авто активно эксплуатировалось и даже участвовало в стритрейсинге.Важно
Впрочем, после рождения ребенка в 1972 году и разворота на большой скорости спорткар запарковали в гараж дома в штате Огайо, где он стоял до недавнего времени.
Chevrolet Corvette отмыли и отчистили и оказалось, что его состояние удовлетворительное. Краска местами облезла, но поскольку кузов авто стеклопластиковый, то ржавчины нет. Хромированные детали и салон также неплохо сохранились.
Теперь спорткар планируют продать на аукционе. Цена Chevrolet Corvette 1954 года может легко достичь 100 000 долларов, ведь это редкая модель — выпустили всего 3640 таких кабриолетов.
Автомобиль комплектовали 3,9-литровой 150-сильной шестеркой и 2-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость достигала 170 км/ч.
