Рідкісний Chevrolet Corvette за $100 000 помили вперше за 53 роки (відео)

У США виявили занедбаний Chevrolet Corvette 1954 року. Культовий спорткар простояв у гаражі понад пів сторіччя.

Цей Chevrolet Corvette перестали експлуатувати в 1972 році. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Власниця авто Пеггі розповіла, що Chevrolet Corvette придбав у 1969 році її покійний чоловік. Авто активно експлуатувалося і навіть брало участь у стрітрейсінгу.

Важливо

У США виявили покинутий електрокар General Motors 90-х: його продали за $100 000 (фото)

Утім, після народження дитини у 1972 році та розвороту на великій швидкості спорткар запаркували в гараж будинку в штаті Огайо, де він стояв до недавнього часу.

Спорткар не експлуатували 53 роки Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette відмили та відчистили і виявилося, що його стан задовільний. Фарба місцями облізла, але оскільки кузов авто склопластиковий, то іржі немає. Хромовані деталі та салон також непогано збереглися.

Відео дня

Випущено лише 3640 Chevrolet Corvette 1954 року Фото: скриншот / YouTube

Тепер спорткар планують продати на аукціоні. Ціна Chevrolet Corvette 1954 року може легко сягнути 100 000 доларів, адже це рідкісна модель – випустили лише 3640 таких кабріолетів.

Автомобіль непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль комплектували 3,9-літровою 150-сильною шісткою та 2-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість сягала 170 км/год.

До речі, нещодавно виявили культовий заряджений Ford Mustang 60-х за $450 000 у новому стані.

Також Фокус писав, що в інтернеті показали підроблений Mercedes Арнольда Шварценеггера.