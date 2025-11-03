Рідкісний Chevrolet Corvette за $100 000 помили вперше за 53 роки (відео)
У США виявили занедбаний Chevrolet Corvette 1954 року. Культовий спорткар простояв у гаражі понад пів сторіччя.
Цей Chevrolet Corvette перестали експлуатувати в 1972 році. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.
Власниця авто Пеггі розповіла, що Chevrolet Corvette придбав у 1969 році її покійний чоловік. Авто активно експлуатувалося і навіть брало участь у стрітрейсінгу.Важливо
Утім, після народження дитини у 1972 році та розвороту на великій швидкості спорткар запаркували в гараж будинку в штаті Огайо, де він стояв до недавнього часу.
Chevrolet Corvette відмили та відчистили і виявилося, що його стан задовільний. Фарба місцями облізла, але оскільки кузов авто склопластиковий, то іржі немає. Хромовані деталі та салон також непогано збереглися.
Тепер спорткар планують продати на аукціоні. Ціна Chevrolet Corvette 1954 року може легко сягнути 100 000 доларів, адже це рідкісна модель – випустили лише 3640 таких кабріолетів.
Автомобіль комплектували 3,9-літровою 150-сильною шісткою та 2-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість сягала 170 км/год.
