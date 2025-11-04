Презентован новый Chery Tiggo 8 2026: он дешевле Duster (фото)

В Китае дебютировал новый Chery Tiggo 8 2026. Недорогой семейный кроссовер стал просторнее и современнее.

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 с 10 ноября поступает в продажу на родине по цене от 105 900 до 135 900 юаней ($16 300-20 900). Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер дебютировал с 1,6-литровым 200-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Tiggo 8 выдержан в новом стиле и напоминает модель Tiggo 8 Pro. Он обтекаемее предшественника, а линии кузова стали более плавными. Широкая решетка радиатора (доступны два варианта ее узора) сочетается с раскосыми диодными фарами. К тому же, кроссовер подрос в размерах.

На центральной панели установили большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Габариты Chery Tiggo 8 2026:

длина — 4749 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 2825 мм.

В салоне Chery Tiggo 8 улучшили отделку. Кроссовер получил узкий цифровой щиток приборов и большой (13,2 или 15,6 дюйма) центральный тачскрин. Комплектация включает 19-дюймовые диски, климат-контроль, камеры кругового обзора и электропривод передних сидений.

Качество внутренней отделки улучшили Фото: autohome.com.cn

Новый Chery Tiggo 8 дебютировал в версии с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже линейку пополнит гибрид.

