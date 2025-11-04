Презентовано новий Chery Tiggo 8 2026: він дешевший за Duster (фото)

У Китаї дебютував новий Chery Tiggo 8 2026. Недорогий сімейний кросовер став просторішим та сучаснішим.

Новий кросовер Chery Tiggo 8 із 10 листопада надходить у продаж на батьківщині за ціною від 105 900 до 135 900 юанів ($16 300–20 900). Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер дебютував із 1,6-літровим 200-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Tiggo 8 витриманий у новому стилі і нагадує модель Tiggo 8 Pro. Він обтічніший за попередника, а лінії кузова стали більш плавними. Широка решітка радіатора (доступні два варіанти її візерунку) поєднується з розкосими діодними фарами. До того ж, кросовер підріс у розмірах.

На центральній панелі встановили великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Габарити Chery Tiggo 8 2026:

довжина — 4749 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 2825 мм.

Важливо

Новий доступний кросовер від Chery виявився клоном Lamborghini Urus (фото)

У салоні Chery Tiggo 8 покращили оздоблення. Кросовер отримав вузький цифровий щиток приладів та великий (13,2 або 15,6 дюйма) центральний тачскрін. Комплектація включає 19-дюймові диски, клімат-контроль, камери кругового огляду та електропривід передніх сидінь.

Відео дня

Якість внутрішнього оздоблення покращили Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Tiggo 8 дебютував у версії з 1,6-літровим бензиновим турбомотором потужністю 200 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Пізніше лінійку поповнить гібрид.

До речі, Hyundai представила недорогий кросовер за $9000 із витратою 5 л на 100 км. Він має шанси з'явитися в Україні.

Також Фокус розповідав, що на ринок виходить новий Jeep Compass третього покоління.