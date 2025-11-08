Легенда на колесах: в Украине продали редкий ГАЗ-20А "Победа" сталинской эпохи

В октябре в Украине состоялась уникальная сделка — новый владелец приобрел один из старейших автомобилей месяца. Это зеленый хэтчбек ГАЗ-20А «Победа» 1951 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,1 литра.

О сделке сообщил Институт исследований авторынка, уточнив, что речь идет о первом поколении знаменитой "Победы", которая в свое время сделала шаг вперед в массовом производстве авто.

Модель ГАЗ-20 выпускалась с 1946 по 1958 год на Горьковском автозаводе, где было произведено более 235 тысяч автомобилей. Конкретно этот экземпляр относится ко второй производственной серии, в которой инженеры устранили ключевые недоработки первой версии. Автомобиль отличался аэродинамическим кузовом фастбэк, независимой передней подвеской и трехступенчатой "механикой" — типичными особенностями своего времени.

Відео дня

Как отметили в Auto 24, на свои 74 года зеленая "Победа" выглядит как настоящий посланник другой эпохи: простой двигатель, массивный металл и минимализм конструкции.

Важно

Спорткар ЗАЗ и роскошные Mercedes: какие ретро-авто показали на фестивале Old Car Land (фото)

На украинских сайтах объявлений можно найти несколько предложений по продаже ГАЗ-20, в основном это отреставрированные экземпляры 1950–1957 годов. Цены варьируются от 5 до 15 тысяч долларов, в зависимости от состояния. Некоторые владельцы модернизируют машины, устанавливая современные двигатели и тормоза, при этом сохраняя классический облик.

Обозреватели считают, что такие автомобили покупают не для повседневных поездок, а как коллекционные экземпляры или музейные экспонаты. В Украине еще остаются десятки "Побед" на ходу — подлинные артефакты советской автоистории.

Спрос на советские автомобили остается стабильно высоким. Напомним, недавно в Киеве выставили на продажу уникальный ВАЗ-2101 1972 года. "Жигули" оценили в 45 120 долларов, а сам автомобиль, сохранившийся в идеальном состоянии, когда-то принадлежал киностудии имени Довженко и использовался для съемок фильмов.