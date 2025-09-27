Спорткар ЗАЗ и роскошные Mercedes: какие ретро-авто показали на фестивале Old Car Land (фото)
В Киеве 27-28 сентября проходит крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Он собрал сотни редких автомобилей, мотоциклов и автобусов.
Нынешний Old Car Land стал уже 17-м по счету. Журналист Фокуса побывал на фестивале и узнал о самых ярких его участниках.
В последние годы Old Car Land проводится на территории киевского автомузея "Колеса истории" (ул. Малинская, 1), экспонаты которого также становятся участниками фестиваля.
В этот раз на Old Car Land отмечают сразу два важных юбилея, связанных с Украиной. Во-первых, свое 65-летие празднует "Запорожец".
На фестивале можно увидеть не только ЗАЗ-965 и 968, но и уникальное купе "Спорт-900" 60-х. Таких спорткаров с обтекаемым стеклопластиковым кузовом изготовили всего шесть и это единственный подобный ЗАЗ в Украине. На испытаниях он развил более 120 км/ч и почти был готов к производству, но советская власть не дала добро.
Во-вторых, 80 лет исполнилось Киевскому мотозаводу. По этому поводу организовали экспозицию мотоциклов КМЗ.Важно
Настоящим шоустоппером на фестивале стал Mercedes-Benz 250SE W111 1966 года. Представительское купе, которое в свое время принадлежало директору порта Гамбурга, прошло профессиональную реставрацию в Украине.
Привлекает внимание посетителей и британский Morgan в редком четырехместном исполнении Four Seater. Автомобили этой марки выглядят как пришельцы из 30-х годов, однако изготавливаются в наше время по старинным технологиям.
Среди других новичков Old Car Land-2025 — особый бронированный Renault 25 и хорошо сохранившийся BMW 728 1979 года, который принадлежал двоюродному брату первого космонавта Украины Леонида Каденюка(Фокус рассказывал об этом авто).Важно
Кроме того, на фестивале организовали экспозицию автомобилей 30-х, в которую вошли лимузин Mercedes 230, седан Opel Super 6, кабриолеты Skoda Popular и FIAT 1500. Более позднюю эпоху представляют компактные Mini и Peugeot 205 GTi, мощный Pontiac Firebird и сразу несколько заряженных Ford Sierra Cosworth.
А еще не обошлось без традиционных для Old Car Land выставок старинных грузовиков, автобусов и военной техники. Для самых маленьких посетителей подготовили винтажные педальные машинки.
Ранее Фокус рассказывал об основных новинках автошоу IAA Mobility в Мюнхене.
Также мы сообщали, что в ЕС заметили раритетный Maybach 2003 года из Украины.