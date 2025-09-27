Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Спорткар ЗАЗ и роскошные Mercedes: какие ретро-авто показали на фестивале Old Car Land (фото)

Старая автомобильная страна
Нынешний Old Car Land — уже 17-й по счету | Фото: Тарас Брязгунов

В Киеве 27-28 сентября проходит крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Он собрал сотни редких автомобилей, мотоциклов и автобусов.

Related video

Нынешний Old Car Land стал уже 17-м по счету. Журналист Фокуса побывал на фестивале и узнал о самых ярких его участниках.

авто 30-х годов
Экспозиция авто 30-х годов
Фото: Тарас Брязгунов

В последние годы Old Car Land проводится на территории киевского автомузея "Колеса истории" (ул. Малинская, 1), экспонаты которого также становятся участниками фестиваля.

ЗАЗ-965
"Запорожец" отмечает 65-летие
Фото: Тарас Брязгунов

В этот раз на Old Car Land отмечают сразу два важных юбилея, связанных с Украиной. Во-первых, свое 65-летие празднует "Запорожец".

ЗАЗ Спорт 900
Уникальный "ЗАЗ Спорт 900"
Фото: Тарас Брязгунов

На фестивале можно увидеть не только ЗАЗ-965 и 968, но и уникальное купе "Спорт-900" 60-х. Таких спорткаров с обтекаемым стеклопластиковым кузовом изготовили всего шесть и это единственный подобный ЗАЗ в Украине. На испытаниях он развил более 120 км/ч и почти был готов к производству, но советская власть не дала добро.

мотоциклы КМЗ
Экспозиция к 80-летию Киевского мотозавода
Фото: Тарас Брязгунов

Во-вторых, 80 лет исполнилось Киевскому мотозаводу. По этому поводу организовали экспозицию мотоциклов КМЗ.

Важно
Яркая звезда 80-х: в Киеве заметили редкий заряженный спорткар Mercedes-AMG (фото)
Яркая звезда 80-х: в Киеве заметили редкий заряженный спорткар Mercedes-AMG (фото)

Настоящим шоустоппером на фестивале стал Mercedes-Benz 250SE W111 1966 года. Представительское купе, которое в свое время принадлежало директору порта Гамбурга, прошло профессиональную реставрацию в Украине.

Mercedes-Benz W111
Mercedes-Benz 250SE W111
Фото: Тарас Брязгунов

Привлекает внимание посетителей и британский Morgan в редком четырехместном исполнении Four Seater. Автомобили этой марки выглядят как пришельцы из 30-х годов, однако изготавливаются в наше время по старинным технологиям.

Морган
Морган Четырехместный
Фото: Тарас Брязгунов

Среди других новичков Old Car Land-2025 — особый бронированный Renault 25 и хорошо сохранившийся BMW 728 1979 года, который принадлежал двоюродному брату первого космонавта Украины Леонида Каденюка(Фокус рассказывал об этом авто).

Важно
Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS
Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS

Кроме того, на фестивале организовали экспозицию автомобилей 30-х, в которую вошли лимузин Mercedes 230, седан Opel Super 6, кабриолеты Skoda Popular и FIAT 1500. Более позднюю эпоху представляют компактные Mini и Peugeot 205 GTi, мощный Pontiac Firebird и сразу несколько заряженных Ford Sierra Cosworth.

BMW 728 1979 года
BMW 728 1979 года
Фото: Тарас Брязгунов
мини
мини
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra Cosworth
Pontiac Firebird и Peugeot 205 GTi
Pontiac Firebird и Peugeot 205 GTi
Бронированный Renault 25
Бронированный Renault 25
BMW 728 1979 года
мини
Ford Sierra Cosworth
Pontiac Firebird и Peugeot 205 GTi
Бронированный Renault 25

А еще не обошлось без традиционных для Old Car Land выставок старинных грузовиков, автобусов и военной техники. Для самых маленьких посетителей подготовили винтажные педальные машинки.

Ранее Фокус рассказывал об основных новинках автошоу IAA Mobility в Мюнхене.

Также мы сообщали, что в ЕС заметили раритетный Maybach 2003 года из Украины.