Спорткар ЗАЗ та розкішні Mercedes: які ретроавто показали на фестивалі Old Car Land (фото)
У Києві 27-28 вересня проходить найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Він зібрав сотні рідкісних автомобілів, мотоциклів та автобусів.
Нинішній Old Car Land став уже 17-м за ліком. Журналіст Фокусу побував на фестивалі та дізнався про найяскравіших його учасників.
В останні роки Old Car Land проводиться на території київського автомузею "Колеса історії" (вул. Малинська, 1), експонати якого також стають учасниками фестивалю.
Цього разу на Old Car Land відзначають одразу два важливі ювілеї, пов’язані з Україною. По-перше, своє 65-річчя святкує "Запорожець".
На фестивалі можна побачити не лише ЗАЗ-965 та 968, але й унікальне купе "Спорт-900" 60-х. Таких спорткарів із обтічним склопластиковим кузовом виготовили лише шість і це єдиний подібний ЗАЗ в Україні. На випробуваннях він розвинув понад 120 км/год і майже був готовим до виробництва, але радянська влада не дала добро.
По-друге, 80 років виповнилося Київському мотозаводу. Із цього приводу організували експозицію мотоциклів КМЗ.Важливо
Справжнім шоустопером на фестивалі став Mercedes-Benz 250SE W111 1966 року. Представницьке купе, яке свого часу належало директору порту Гамбурга, пройшло професійну реставрацію в Україні.
Привертає увагу відвідувачів і британський Morgan у рідкісному чотиримісному виконанні Four Seater. Автомобілі цієї марки виглядають як прибульці з 30-х років, проте виготовляються у наш час за старовинними технологіями.
Серед інших новачків Old Car Land-2025 – особливий броньований Renault 25 та добре збережений BMW 728 1979 року, який належав двоюрідному брату першого космонавта України Леоніда Каденюка (Фокус розповідав про це авто).Важливо
Крім того, на фестивалі організували експозицію автомобілів 30-х, до якої увійшли лімузин Mercedes 230, седан Opel Super 6, кабріолети Skoda Popular і FIAT 1500. Більш пізню епоху представляють компактні Mini та Peugeot 205 GTi, потужний Pontiac Firebird і одразу кілька заряджених Ford Sierra Cosworth.
А ще не обійшлося без традиційних для Old Car Land виставок старовинних вантажівок, автобусів і військової техніки. Для наймолодших відвідувачів підготували вінтажні педальні машинки.
