Спорткар ЗАЗ та розкішні Mercedes: які ретроавто показали на фестивалі Old Car Land (фото)

У Києві 27-28 вересня проходить найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Він зібрав сотні рідкісних автомобілів, мотоциклів та автобусів.

Related video

Нинішній Old Car Land став уже 17-м за ліком. Журналіст Фокусу побував на фестивалі та дізнався про найяскравіших його учасників.

Експозиція авто 30-х років Фото: Тарас Брязгунов

В останні роки Old Car Land проводиться на території київського автомузею "Колеса історії" (вул. Малинська, 1), експонати якого також стають учасниками фестивалю.

"Запорожець" відзначає 65-річчя Фото: Тарас Брязгунов

Цього разу на Old Car Land відзначають одразу два важливі ювілеї, пов’язані з Україною. По-перше, своє 65-річчя святкує "Запорожець".

Унікальний "ЗАЗ Спорт 900" Фото: Тарас Брязгунов

На фестивалі можна побачити не лише ЗАЗ-965 та 968, але й унікальне купе "Спорт-900" 60-х. Таких спорткарів із обтічним склопластиковим кузовом виготовили лише шість і це єдиний подібний ЗАЗ в Україні. На випробуваннях він розвинув понад 120 км/год і майже був готовим до виробництва, але радянська влада не дала добро.

Експозиція до 80-річчя Київського мотозаводу Фото: Тарас Брязгунов

По-друге, 80 років виповнилося Київському мотозаводу. Із цього приводу організували експозицію мотоциклів КМЗ.

Важливо

Яскрава зірка 80-х: у Києві помітили рідкісний заряджений спорткар Mercedes-AMG (фото)

Справжнім шоустопером на фестивалі став Mercedes-Benz 250SE W111 1966 року. Представницьке купе, яке свого часу належало директору порту Гамбурга, пройшло професійну реставрацію в Україні.

Mercedes-Benz 250SE W111 Фото: Тарас Брязгунов

Привертає увагу відвідувачів і британський Morgan у рідкісному чотиримісному виконанні Four Seater. Автомобілі цієї марки виглядають як прибульці з 30-х років, проте виготовляються у наш час за старовинними технологіями.

Morgan Four Seater Фото: Тарас Брязгунов

Серед інших новачків Old Car Land-2025 – особливий броньований Renault 25 та добре збережений BMW 728 1979 року, який належав двоюрідному брату першого космонавта України Леоніда Каденюка (Фокус розповідав про це авто).

Важливо

Найдешевший гібрид в Україні: тест-драйв нового кросовера MG ZS

Крім того, на фестивалі організували експозицію автомобілів 30-х, до якої увійшли лімузин Mercedes 230, седан Opel Super 6, кабріолети Skoda Popular і FIAT 1500. Більш пізню епоху представляють компактні Mini та Peugeot 205 GTi, потужний Pontiac Firebird і одразу кілька заряджених Ford Sierra Cosworth.

BMW 728 1979 року Фото: Тарас Брязгунов Mini Ford Sierra Cosworth Pontiac Firebird i Peugeot 205 GTi Броньований Renault 25

А ще не обійшлося без традиційних для Old Car Land виставок старовинних вантажівок, автобусів і військової техніки. Для наймолодших відвідувачів підготували вінтажні педальні машинки.

Раніше Фокус розповідав про основні новинки автошоу IAA Mobility в Мюнхені.

Також ми повідомляли, що в ЄС помітили раритетний Maybach 2003 року з України.