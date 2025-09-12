Новий Mercedes GLC і електрична Skoda Octavia: головні прем'єри автошоу в Мюнхені (фото)

У ці дні в Мюнхені (8-14 вересня) проходить міжнародний автосалон IAA Mobility. На виставці презентували нові електромобілі, кросовери та спорткари.

Автошоу IAA-2025 не настільки масштабним, як у минулі роки, оскільки останнім часом подібні виставки втрачають популярність. Тим не менш цікавих презентацій на автосалоні вистачало. Про важливість IAA Mobility говорить той факт, що відкривав його канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Переважна більшість новинок автосалону в Мюнхені – електромобілі, хоча також на IAA-2025 представили і спорткари, і компактні міські авто з двигунами внутрішнього згоряння. Фокус обрав найцікавіші новинки автошоу в Мюнхені.

Audi

Audi Concept C Фото: carscoops.com

Audi Concept C – провісник спорткара, який прийде на зміну моделі ТТ. 4,5-метровий купе-кабріолет вирізняється нестандартним дизайном з вигнутим дахом та високою віконною лінією. Серійна модель з’явиться в 2027 році та буде електричною – отримає силові установки від майбутніх Porsche Boxster і Cayman.

BMW

BMW iX3 Фото: carscoops.com

Кросовер BMW iX3 – первісток у новому електричному сімействі Neue Klasse. 4,8-метрове авто є електричною альтернативою BMW X3. У його дизайні сучасні мотиви поєднуються із радіаторною решіткою в дусі 70-х, а в салоні на всю ширину передньої панелі розтягнули тоненький екран. Кросовер має два багажники: задній об’ємом 520-1758 л та 58-літровий передній. Новий BMW iX3 дебютував у 469-сильному повнопривідному виконанні з батареєю на 108,7 кВт∙год та запасом ходу 805 км.

CUPRA

CUPRA Tindaya Фото: Auto Express

CUPRA привезла на автошоу в Мюнхені концепт Tindaya, який натякає на появу нового флагманського кросовера. 4,7-метрове авто вирізняється агресивним дизайном із вираженим "носом" та розширеними крилами. У салоні встановили кермо-штурвал та вигнутий екран. Пара електромоторів дозволяють розігнатися до сотні за 4,1 с. Кросовер здатен проїхати300 км на електротязі, а бензиновий генератор збільшує запас ходу до 1000 км.

Mercedes-Benz

Mercedes GLC with EQ Technology Фото: carscoops.com

Новий Mercedes GLC став електромобілем, проте випускатиметься паралельно з попередником. Він підріс до 4,8 м, а в його дизайні плавні лінії поєднуються з широкою хромованою решіткою радіатора. У салоні на всю передню панель розтягнули величезний екран. Електромобіль Mercedes GLC EQ має 570-літровий задній та 128-літровий передній багажники. 490-сильна повнопривідна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,3 с і розвивати 210 км/год. Із батареєю на 94 кВт∙год запас ходу становить 713 км.

Opel

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Фото: Stellantis

На автосалоні IAA-2025 показали прототип нового покоління Opel Corsa. Це заряджений хетчбек із електричною установкою з піковою потужністю 880 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с і розвинути 320 км/год. Авто отримало обвіс, антикрило та дифузор, а в салоні встановили кермо-штурвал та єдине спортивне сидіння.

Polestar

Polestar 5 Фото: carscoops.com

Електромобіль Polestar 5 – новий флагман шведської марки. П’ятиметровий седан вирізняється рубаним дизайном та не має заднього скла. У салоні щиток приладів помітили на кермову колонку, а на центральній панелі встановили портретний тачскрін. Електрокар пропонують у версіях на 748 та 884 к. с., причому потужніший варіант стартує до сотні за 3,2 с. Батарея на 112 кВт∙год забезпечує запас ходу в 565-670 км.

Porsche

Porsche 911 Turbo S Фото: carscoops.com

Новий Porsche 911 Turbo S вперше став гібридом. 3,6-літрова опозитна турбошістка та електромотор сумарно розвивають 711 к. с. та 800 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 322 км/год. Спорткар отримав титановий вихлоп та більші карбоново-керамічні гальма. Його дизайн став агресивнішим, а в салоні встановили два нові дисплеї.

Renault

Renault Clio Фото: carscoops.com

На автошоу в Мюнхені показали новий Renault Clio. Компактний хетчбек став більшим та агресивнішим на вигляд. Салон став просторішим, а на передній панелі з’явилися два екрани. Комплектація Renault Clio розширена і включає кондиціонер, парктронік, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. На вибір запропонують 1,2-літровий бензиновий турбомотор на 115 к. с., 120-сильну версію з ГБО та 160-сильну гібридну установку.

Skoda

Skoda Vision O Фото: carscoops.com

Концепт Skoda Vision O – провісник наступної Octavia, яка стане електромобілем із запасом ходу 600 км. 4,85-метровий універсал вирізняється нетиповим дизайном і має витягнутий силует із високою віконною лінією і великим кутом нахилу заднього скла. У салоні встановили тоненький екран на всю ширину передньої панелі. Чотиримісне авто має великий багажник об’ємом 650-1700 л.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc Фото: Auto Express

Новий Volkswagen T-Roc другого покоління зберіг знайомий силует, проте підріс до 4,37 м і став виразнішим на вигляд. У нього ширша решітка радіатора та розкосі фари. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Кросовер просторіший, а об’єм його багажника зріс до 475 л. Новий Volkswagen T-Roc дебютував із 1,5-літровими турбомоторами потужністю 115 та 150 сил, а пізніше з’являться повнопривідні 2,0-літрові версії та нові гібриди на 134 і 168 к. с.

Volkswagen ID.CROSS Фото: carscoops.com

Електрокросовер Volkswagen ID.CROSS показали в передсерійному вигляді, а на ринок він вийде в 2026 році за ціною приблизно від 30 000 євро. Компактне 4,1-метрове авто має високий капот, короткі звиси кузова та роздуті колісні арки. У салоні встановили два екрани. Об’єм багажника становить 450 л, також є передній 25-літровий відсік. Електрокар Volkswagen отримав 211-сильний мотор, а його запас ходу становить 420 км.

Між іншим, цьогоріч на автошоу IAA Mobility вперше презентували українську модель — нестандартний електрокар для осіб із інвалідністю.

