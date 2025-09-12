Новый Mercedes GLC и электрическая Skoda Octavia: главные премьеры автошоу в Мюнхене (фото)

В эти дни в Мюнхене (8-14 сентября) проходит международный автосалон IAA Mobility. На выставке презентовали новые электромобили, кроссоверы и спорткары.

Автошоу IAA-2025 не столь масштабным, как в прошлые годы, поскольку в последнее время подобные выставки теряют популярность. Тем не менее интересных презентаций на автосалоне хватало. О важности IAA Mobility говорит тот факт, что открывал его канцлер Германии Фридрих Мерц.

Подавляющее большинство новинок автосалона в Мюнхене — электромобили, хотя также на IAA-2025 представили и спорткары, и компактные городские авто с двигателями внутреннего сгорания. Фокус выбрал самые интересные новинки автошоу в Мюнхене.

Audi

Audi Concept C Фото: carscoops.com

Audi Concept C — предвестник спорткара, который придет на смену модели ТТ. 4,5-метровый купе-кабриолет отличается нестандартным дизайном с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Серийная модель появится в 2027 году и будет электрической — получит силовые установки от будущих Porsche Boxster и Cayman.

BMW

BMW iX3 Фото: carscoops.com

Кроссовер BMW iX3 — первенец в новом электрическом семействе Neue Klasse. 4,8-метровое авто является электрической альтернативой BMW X3. В его дизайне современные мотивы сочетаются с радиаторной решеткой в духе 70-х, а в салоне на всю ширину передней панели растянули тоненький экран. Кроссовер имеет два багажника: задний объемом 520-1758 л и 58-литровый передний. Новый BMW iX3 дебютировал в 469-сильном полноприводном исполнении с батареей на 108,7 кВт∙ч и запасом хода 805 км.

CUPRA

CUPRA Tindaya Фото: Auto Express

CUPRA привезла на автошоу в Мюнхене концепт Tindaya, который намекает на появление нового флагманского кроссовера. 4,7-метровое авто отличается агрессивным дизайном с выраженным "носом" и расширенными крыльями. В салоне установили руль-штурвал и изогнутый экран. Пара электромоторов позволяют разогнаться до сотни за 4,1 с. Кроссовер способен проехать 300 км на электротяге, а бензиновый генератор увеличивает запас хода до 1000 км.

Mercedes-Benz

Mercedes GLC with EQ Technology Фото: carscoops.com

Новый Mercedes GLC стал электромобилем, однако будет выпускаться параллельно с предшественником. Он подрос до 4,8 м, а в его дизайне плавные линии сочетаются с широкой хромированной решеткой радиатора. В салоне на всю переднюю панель растянули огромный экран. Электромобиль Mercedes GLC EQ имеет 570-литровый задний и 128-литровый передний багажники. 490-сильная полноприводная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,3 с и развивать 210 км/ч. С батареей на 94 кВт∙ч запас хода составляет 713 км.

Opel

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Фото: Stellantis

На автосалоне IAA-2025 показали прототип нового поколения Opel Corsa. Это заряженный хэтчбек с электрической установкой с пиковой мощностью 880 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и развить 320 км/ч. Авто получило обвес, антикрыло и диффузор, а в салоне установили руль-штурвал и единственное спортивное сиденье.

Polestar

Polestar 5 Фото: carscoops.com

Электромобиль Polestar 5 — новый флагман шведской марки. Пятиметровый седан отличается рубленым дизайном и не имеет заднего стекла. В салоне щиток приборов поместили на рулевую колонку, а на центральной панели установили портретный тачскрин. Электрокар предлагают в версиях на 748 и 884 л. с., причем более мощный вариант стартует до сотни за 3,2 с. Батарея на 112 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 565-670 км.

Porsche

Porsche 911 Turbo S Фото: carscoops.com

Новый Porsche 911 Turbo S впервые стал гибридом. 3,6-литровая оппозитная турбошестерня и электромотор суммарно развивают 711 л. с. и 800 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 322 км/ч. Спорткар получил титановый выхлоп и более крупные карбоново-керамические тормоза. Его дизайн стал более агрессивным, а в салоне установили два новых дисплея.

Renault

Renault Clio Фото: carscoops.com

На автошоу в Мюнхене показали новый Renault Clio. Компактный хэтчбек стал крупнее и агрессивнее на вид. Салон стал просторнее, а на передней панели появились два экрана. Комплектация Renault Clio расширена и включает кондиционер, парктроник, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. На выбор предложат 1,2-литровый бензиновый турбомотор на 115 л. с., 120-сильную версию с ГБО и 160-сильную гибридную установку.

Skoda

Skoda Vision O Фото: carscoops.com

Концепт Skoda Vision O — предвестник следующей Octavia, которая станет электромобилем с запасом хода 600 км. 4,85-метровый универсал отличается нетипичным дизайном и имеет вытянутый силуэт с высокой оконной линией и большим углом наклона заднего стекла. В салоне установили тоненький экран на всю ширину передней панели. Четырехместное авто имеет большой багажник объемом 650-1700 л.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc Фото: Auto Express

Новый Volkswagen T-Roc второго поколения сохранил знакомый силуэт, однако подрос до 4,37 м и стал выразительнее на вид. У него более широкая решетка радиатора и раскосые фары. В салоне установили новый цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Кроссовер стал просторнее, а объем его багажника вырос до 475 л. Новый Volkswagen T-Roc дебютировал с 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 115 и 150 сил, а позже появятся полноприводные 2,0-литровые версии и новые гибриды на 134 и 168 л. с.

Volkswagen ID.CROSS Фото: carscoops.com

Электрокроссовер Volkswagen ID.CROSS показали в предсерийном виде, а на рынок он выйдет в 2026 году по цене примерно от 30 000 евро. Компактное 4,1-метровое авто имеет высокий капот, короткие свесы кузова и раздутые колесные арки. В салоне установили два экрана. Объем багажника составляет 450 л, также есть передний 25-литровый отсек. Электрокар Volkswagen получил 211-сильный мотор, а его запас хода составляет 420 км.

Между прочим, в этом году на автошоу IAA Mobility впервые презентовали украинскую модель — нестандартный электрокар для лиц с инвалидностью.

