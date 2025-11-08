Легенда на колесах: в Україні продали рідкісний ГАЗ-20А "Победа" сталінської епохи

У жовтні в Україні відбулася унікальна угода — новий власник придбав один із найстаріших автомобілів місяця. Це зелений хетчбек ГАЗ-20А "Победа" 1951 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,1 літра.

Про угоду повідомив Інститут досліджень авторинку, уточнивши, що йдеться про перше покоління знаменитої "Побєди", яка свого часу зробила крок вперед у масовому виробництві авто.

Модель ГАЗ-20 випускали з 1946 до 1958 року на Горьківському автозаводі, де було вироблено понад 235 тисяч автомобілів. Саме цей екземпляр належить до другої виробничої серії, в якій інженери усунули ключові недоробки першої версії. Автомобіль вирізнявся аеродинамічним кузовом фастбек, незалежною передньою підвіскою і триступеневою "механікою" — типовими особливостями свого часу.

Як зазначили в Auto 24, на свої 74 роки зелена "Победа" має вигляд справжнього посланця іншої епохи: простий двигун, масивний метал і мінімалізм конструкції.

На українських сайтах оголошень можна знайти кілька пропозицій з продажу ГАЗ-20, переважно це відреставровані екземпляри 1950-1957 років. Ціни варіюються від 5 до 15 тисяч доларів, залежно від стану. Деякі власники модернізують машини, встановлюючи сучасні двигуни та гальма, при цьому зберігаючи класичний вигляд.

Оглядачі вважають, що такі автомобілі купують не для повсякденних поїздок, а як колекційні екземпляри або музейні експонати. В Україні ще залишаються десятки "Побєд" на ходу — справжні артефакти радянської автоісторії.

Попит на радянські автомобілі залишається стабільно високим. Нагадаємо, нещодавно в Києві виставили на продаж унікальний ВАЗ-2101 1972 року. "Жигулі" оцінили в 45 120 доларів, а сам автомобіль, що зберігся в ідеальному стані, колись належав кіностудії імені Довженка і використовувався для зйомок фільмів.