В Европе появится доступный электрифицированный кроссовер BYD с запасом хода 1000 км (фото)

Новый BYD Sealion 5 выходит на европейский рынок. Недорогой электрифицированный кроссовер для семьи имеет большой багажник.

Кроссовер BYD Sealion 5 начнут продавать в Великобритании с января 2026 года, а позже появится в других европейских странах. Об этом сообщает издание Auto Express.

Запас хода авто составляет 1001 км Фото: BYD Auto

Новый BYD Sealion 5 — 4,7-метровый семейный кроссовер, который выпускают в электрифицированных версиях. В Европе будут продавать плагин-гибрид DM-i, хотя в Китае выпускают и электрокар.

Центральный дисплей может поворачиваться Фото: BYD Auto

Новый BYD Sealion 5 имеет просторный салон и 520-литровый багажник. На передней панели цифровой щиток приборов и поворотный центральный тачскрин.

1,5-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор вместе развивают 194 л. с. и 300 Нм. Кроссовер BYD Sealion 5 DM-i способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и расходует в среднем 4,9 л на 100 км.

Объем багажника составляет 520 л Фото: BYD Auto

Батарея BYD Sealion 5 емкостью 12,96 кВт∙ч позволяет проехать 71 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1001 км. Также есть функция двунаправленной зарядки V2L — авто способно быть повербанком и питать электроприборы.

