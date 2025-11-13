У Європі з'явиться доступний електрифікований кросовер BYD із запасом ходу 1000 км (фото)

Новий BYD Sealion 5 виходить на європейський ринок. Недорогий електрифікований кросовер для сім’ї має великий багажник.

Кросовер BYD Sealion 5 почнуть продавати у Великій Британії із січня 2026 року, а пізніше з’явиться в інших європейських країнах. Про це повідомляє видання Auto Express.

Запас ходу авто становить 1001 км Фото: BYD Auto

Новий BYD Sealion 5 – 4,7-метровий сімейний кросовер, який випускають в електрифікованих версіях. У Європі продаватимуть плагін-гібрид DM-i, хоча в Китаї випускають і електрокар.

Центральний дисплей може повертатися Фото: BYD Auto

Новий BYD Sealion 5 має просторий салон і 520-літровий багажник. На передній панелі цифровий щиток приладів та поворотний центральний тачскрін.

Важливо

1,5-літрова бензинова турбочетвірка та електромотор разом розвивають 194 к. с. та 300 Нм. Кросовер BYD Sealion 5 DM-i здатен розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і витрачає в середньому 4,9 л на 100 км.

Об'єм багажника складає 520 л Фото: BYD Auto

Батарея BYD Sealion 5 ємністю 12,96 кВт∙год дозволяє проїхати 71 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1001 км. Також є функція двонаправленої зарядки V2L – авто здатне бути повербанком і живити електроприлади.

