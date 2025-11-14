Поддержите нас UA
Украинцы стали покупать значительно больше дизельных авто: самые популярные модели (фото)

В Украине выросли продажи дизельных авто | Фото: stock.adobe.com

Спрос на дизельные авто в Украине существенно вырос. Чаще всего украинцы выбирают новые и подержанные Renault с дизелем.

За октябрь 2025 года в Украине поставили на учет 6 тысяч дизельных автомобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем продажи дизельных авто в Украине подскочили на 15%, а по сравнению с октябрем 2024 года — на 6%. Стоит отметить, что в последнее время спрос на автомобили с дизелем снижался.

Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем
Фото: Renault

Примечательно, что продажи новых дизельных авто продолжают падать: приобрели 1,4 тыс. машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое популярное новое авто с дизелем — кроссовер Renault Duster.

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в октябре 2025 года:

  1. Renault Duster — 281 проданное авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед.
  3. Volkswagen Touareg — 160 ед.
  4. KGM Musso Grand — 131 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 89 ед.
А вот в подержанном сегменте наблюдается рост на 10% — до 4,6 тыс. единиц. Лидером также является Renault — компактный Megane.

Renault Megane лидирует в подержанном сегменте
Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом:

  1. Renault Megane — 376 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Qashqai — 319 ед.
  3. Skoda Octavia — 275 ед.
  4. Volkswagen Passat — 259 ед.
  5. Volkswagen Golf — 168 ед.

Между прочим, спрос на электромобили в Украине растет значительно быстрее и бьет все новые рекорды.

Также Фокус сообщал, что в Украине растут продажи авто с пробегом.