Украинцы стали покупать значительно больше дизельных авто: самые популярные модели (фото)

Спрос на дизельные авто в Украине существенно вырос. Чаще всего украинцы выбирают новые и подержанные Renault с дизелем.

За октябрь 2025 года в Украине поставили на учет 6 тысяч дизельных автомобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем продажи дизельных авто в Украине подскочили на 15%, а по сравнению с октябрем 2024 года — на 6%. Стоит отметить, что в последнее время спрос на автомобили с дизелем снижался.

Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем Фото: Renault

Примечательно, что продажи новых дизельных авто продолжают падать: приобрели 1,4 тыс. машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое популярное новое авто с дизелем — кроссовер Renault Duster.

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в октябре 2025 года:

Renault Duster — 281 проданное авто. Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед. Volkswagen Touareg — 160 ед. KGM Musso Grand — 131 ед. Skoda Kodiaq — 89 ед.

А вот в подержанном сегменте наблюдается рост на 10% — до 4,6 тыс. единиц. Лидером также является Renault — компактный Megane.

Renault Megane лидирует в подержанном сегменте Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом:

Renault Megane — 376 зарегистрированных авто. Nissan Qashqai — 319 ед. Skoda Octavia — 275 ед. Volkswagen Passat — 259 ед. Volkswagen Golf — 168 ед.

Между прочим, спрос на электромобили в Украине растет значительно быстрее и бьет все новые рекорды.

Также Фокус сообщал, что в Украине растут продажи авто с пробегом.