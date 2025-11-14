Українці стали купувати значно більше дизельних авто: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на дизельні авто в Україні суттєво зріс. Найчастіше українці обирають нові та вживані Renault із дизелем.

За жовтень 2025 року в Україні поставили на облік 6 тисяч дизельних автомобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Порівняно із вереснем продажі дизельних авто в Україні підскочили на 15%, а порівняно з жовтнем 2024 року – на 6%. Варто відзначити, що останнім часом попит на автомобілі з дизелем знижувався.

Renault Duster — найпопулярніше нове авто з дизелем Фото: Renault

Примітно, що продажі нових дизельних авто продовжують падати: придбали 1,4 тис. машин, що на 6% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярніше нове авто з дизелем — кросовер Renault Duster.

Топ 5 популярних нових авто з дизелем у жовтні 2025 року:

Renault Duster — 281 продане авто. Toyota Land Cruiser Prado — 218 од. Volkswagen Touareg — 160 од. KGM Musso Grand — 131 од. Skoda Kodiaq — 89 од.

А от у вживаному сегменті спостерігається ріст на 10% — до 4,6 тис. одиниць. Лідером також є Renault – компактний Megane.

Renault Megane лідирує у вживаному сегменті Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом:

Renault Megane — 376 зареєстрованих авто. Nissan Qashqai — 319 од. Skoda Octavia — 275 од. Volkswagen Passat — 259 од. Volkswagen Golf — 168 од.

Між іншим, попит на електромобілі в Україні зростає значно швидше і б'є все нові рекорди.

Між іншим, попит на електромобілі в Україні зростає значно швидше і б'є все нові рекорди.