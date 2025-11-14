Українці стали купувати значно більше дизельних авто: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на дизельні авто в Україні суттєво зріс. Найчастіше українці обирають нові та вживані Renault із дизелем.
За жовтень 2025 року в Україні поставили на облік 6 тисяч дизельних автомобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно із вереснем продажі дизельних авто в Україні підскочили на 15%, а порівняно з жовтнем 2024 року – на 6%. Варто відзначити, що останнім часом попит на автомобілі з дизелем знижувався.
Примітно, що продажі нових дизельних авто продовжують падати: придбали 1,4 тис. машин, що на 6% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярніше нове авто з дизелем — кросовер Renault Duster.
Топ 5 популярних нових авто з дизелем у жовтні 2025 року:
- Renault Duster — 281 продане авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218 од.
- Volkswagen Touareg — 160 од.
- KGM Musso Grand — 131 од.
- Skoda Kodiaq — 89 од.
А от у вживаному сегменті спостерігається ріст на 10% — до 4,6 тис. одиниць. Лідером також є Renault – компактний Megane.
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом:
- Renault Megane — 376 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai — 319 од.
- Skoda Octavia — 275 од.
- Volkswagen Passat — 259 од.
- Volkswagen Golf — 168 од.
Між іншим, попит на електромобілі в Україні зростає значно швидше і б'є все нові рекорди.
Також Фокус повідомляв, що в Україні зростають продажі авто з пробігом.