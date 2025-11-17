В продажу поступил недорогой электрифицированный седан Chery с запасом хода 2500 км (фото)

Новый Chery Fulwin A9L Glory выходит на рынок. Обтекаемый электрифицированный седан Е-класса имеет рекордный запас хода 2500 км.

Седан Chery Fulwin A9L Glory начали продавать в Китае и там он стоит от 181 900 до 236 900 юаней ($25 500 — 33 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода Chery Fulwin A9L Glory достигает 2500 км Фото: CarNewsChina

Glory — новая топовая версия седана Chery Fulwin A9. Главное ее отличие — улучшенная плагин-гибридная установка. 1,5-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 374 л. с. Большая батарея емкостью 33,7 кВт∙ч позволяет проехать 260 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге превышает 2500 км — это новый рекорд.

Важно

Новый Chery Fulwin A9L Glory отличается элегантным обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и высокой оконной линией. Пятиметровое авто имеет низкий (0,23) аэродинамический коэффициент. От базовой версии вариант Glory отличается отсутствием решетки радиатора и иными бамперами.

Седан довольно богато оснащен Фото: CarNewsChina

Салон Chery Fulwin A9L Glory является четырехместным, причем передние и задние сиденья имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. На передней панели установлены два экрана. Также комплектация включает парковочный автопилот, камеры кругового обзора, распылитель духов, акустику с 23 динамиками и систему полуавтономного движения.

