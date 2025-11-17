У продаж надійшов недорогий електрифікований седан Chery із запасом ходу 2500 км (фото)

Новий Chery Fulwin A9L Glory виходить на ринок. Обтічний електрифікований седан Е-класу має рекордний запас ходу 2500 км.

Седан Chery Fulwin A9L Glory почали продавати в Китаї і там він коштує від 181 900 до 236 900 юанів ($25 500 – 33 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу Chery Fulwin A9L Glory сягає 2500 км Фото: CarNewsChina

Glory — нова топова версія седана Chery Fulwin A9. Головна її відмінність — покращена плагін-гібридна установка. 1,5-літрова бензинова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 374 к. с. Велика батарея ємністю 33,7 кВт∙год дозволяє проїхати 260 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищує 2500 км — це новий рекорд.

Важливо

"Небесні сходи" не підкорилися новому кросоверу Chery: він скотився вниз із гори (відео)

Новий Chery Fulwin A9L Glory вирізняється елегантним обтічним дизайном із аркоподібним дахом та високою віконною лінією. П'ятиметрове авто має низький (0,23) аеродинамічний коефіцієнт. Від базової версії варіант Glory відрізняється відсутністю решітки радіатора та інакшими бамперами.

Відео дня

Седан доволі багато оснащений Фото: CarNewsChina

Салон Chery Fulwin A9L Glory є чотиримісним, причому передні та задні сидіння мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. На передній панелі встановлено два екрани. Також комплектація включає паркувальний автопілот, камери кругового огляду, розпилювач парфумів, акустику з 23 динаміками та систему напівавтономного руху.

Раніше Фокус розповідав про новий клон Lamborghini Urus від Chery.

Також ми писали про недорогий гібридний седан Nissan із витратою 2,8 л/100 км.