Гордость российского автопрома: владельцы Lada Vesta показали новый дефект (видео)

Владельцы новых автомобилей Lada Vesta 2025 года выпуска заявили, что автомобиль имеет серьезный дефект.

У автомобилей сильно вибрирует руль из-за бракованных подушек двигателя, сообщает SHOT. Вибрация настолько сильная, что ехать очень трудно.

Как это выглядит на практике, показали на видео в сети. На записи показано, как сильно трясет руль, и бутылка, которую на него поставили, соскальзывает и падает.

Этот дефект заметили у машин с вариатором и двигателем 1,6 литра.

Бракованные подушки, которые, как считают, являются причиной вибрации, можно заменить самостоятельно за 10 тысяч рублей (5173 грн). Однако некоторые отмечают, что и это не исправило ситуацию.

Ранее стало известно о еще одном "баге" Lada Vesta: у автомобилей прямо на ходу блокировался руль.

Автоконцерн, выпускающий эти машины, признал наличие производственного дефекта и планировал провести отзывную кампанию.

Стоимость Lada Vesta 2025 года начинается примерно от 1,2-1,5 миллиона рублей, а более дорогие комплектации, такие как седан с вариатором или универсал, стоят от 1,6 миллиона рублей и выше. Конкретная цена зависит от комплектации и дополнительных опций.

Напомним, новый внедорожник Lada Niva Sport оказался со ржавыми деталями под кузовом и дырой на редукторе.

Также сообщалось, как "АвтоВАЗ" объяснил отсутствие кондиционера в новой дешевой Lada.