Гордість російського автопрому: власники Lada Vesta показали новий дефект (відео)

Власники нових автомобілів Lada Vesta 2025 року випуску заявили, що автомобіль має серйозний дефект.

У автомобілів сильно вібрує кермо через браковані подушки двигуна, повідомляє SHOT. Вібрація настільки сильна, що їхати дуже важко.

Як це виглядає на практиці, показали на відео в мережі. На записі показано, як сильно трясе кермо, і пляшка, яку на нього поставили, зісковзує і падає.

Цей дефект помітили у машин з варіатором і двигуном 1,6 літра.

Браковані подушки, які, як вважають, є причиною вібрації, можна замінити самостійно за 10 тисяч рублів (5173 грн). Однак дехто зазначає, що і це не виправило ситуацію.

Раніше стало відомо про ще один "баг" Lada Vesta: у автомобілів просто на ходу блокувалося кермо.

Автоконцерн, що випускає ці машини, визнав наявність виробничого дефекту і планував провести відкличну кампанію.

Вартість Lada Vesta 2025 року починається приблизно від 1,2-1,5 мільйона рублів, а більш дорогі комплектації, такі як седан з варіатором або універсал, коштують від 1,6 мільйона рублів і вище. Конкретна ціна залежить від комплектації та додаткових опцій.

