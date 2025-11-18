Спрос на авто из США в Украине вырос вдвое: самые популярные "битки" (фото)
Украинцы стали завозить значительно больше подержанных авто из США. Почти половина из них — электромобили Tesla.
За октябрь первую регистрацию в Украине прошли 5,8 тыс. авто из США. Это на 14% больше, чем в сентябре и сразу в 2,2 раза превышает показатель октября 2024 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Как и раньше, большинство авто из США в Украине — так называемые "битки", то есть машины после ДТП. Средний их возраст составляет 5,2 года.
Наибольшим спросом пользуются электрокары — их 49% от общего количества. Многие украинцы спешат их завезти, ведь с 1 января 2026 года будут отменены льготы на электромобили. Доля бензиновых авто составляет 36%, гибридов — 8%, дизельных моделей — 4%, а авто с ГБО — 3%.
Самые популярные авто из США в 2025 году — электромобили Tesla, которых за месяц привезли более 2000. Также пользуются спросом компактные бензиновые кроссоверы.Важно
Самые популярные авто из США в Украине за октябрь 2025 года:
- Tesla Model Y — 900 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 841 ед.
- Ford Escape — 408 ед.
- Nissan Rogue — 273 ед.
- Tesla Model S — 270 ед.
Всего за 10 месяцев 2025 года в Украину ввезли 43 тыс. авто из США, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
