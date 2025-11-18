Підтримайте нас RU
Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші "битки" (фото)

авто з США
В Україні різко зріс попит на вживані авто зі США | Фото: topgir.com.ua

Українці стали завозити значно більше вживаних авто зі США. Майже половина з них — електромобілі Tesla.

За жовтень першу реєстрацію в Україні пройшли 5,8 тис. авто зі США. Це на 14% більше, аніж у вересні й одразу в 2,2 рази перевищує показник жовтня 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Як і раніше, більшість авто зі США в Україні – так звані "битки", тобто машини після ДТП. Середній їх вік становить 5,2 року.

електромобілі Tesla
Найбільшим попитом користуються електромобілі Tesla Model Y і Model 3
Фото: drive.com.au

Найбільшим попитом користуються електрокари – їх 49% від загальної кількості. Чимало українців поспішають їх завезти, адже з 1 січня 2026 року будуть скасовані пільги на електромобілі. Частка бензинових авто становить 36%, гібридів – 8%, дизельних моделей – 4%, а авто з ГБО – 3%.

Найпопулярніші авто з США у 2025 році – електромобілі Tesla, яких за місяць привезли понад 2000. Також користуються попитом компактні бензинові кросовери.

Найпопулярніші авто зі США в Україні за жовтень 2025 року:

  1. Tesla Model Y – 900 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model 3 – 841 од.
  3. Ford Escape – 408 од.
  4. Nissan Rogue – 273 од.
  5. Tesla Model S – 270 од.

Усього за 10 місяців 2025 року в Україну ввезли 43 тис. авто зі США, що на 20% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

