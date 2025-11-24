Старую 30-летнюю "тройку" BMW E36 продали на аукционе по цене Porsche Cayenne (фото)

В США на аукционе продали BMW M3 1995 года. За знаменитое купе заплатили 90 000 долларов, что в три раза больше его средней рыночной стоимости.

Высокая цена BMW M3 E36 на уровне нового Porsche Cayenne обусловлена тем, что это капсула времени. Об идеально сохранившемся автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Знаменитый спорткар прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Заряженная версия купе BMW 3 Series E36 проехала всего 5800 км за 30 лет. Спортивное авто держали в гараже, поэтому оно в отличном состоянии. Кузов, салон и двигатель — как новые.

Сохранившиеся документы дают понять, что в августе 1995 году новый BMW M3 E36 стоил 42 545 долларов.

Салон отделан кожей Nappa Фото: Bring a Trailer

Это американская версия модели с менее мощной 3,0-литровой шестеркой на 240 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Улучшить управляемость призван самоблокирующийся дифференциал.

Под капотом установлена 3,0-литровая рядная шестерка Фото: Bring a Trailer

Авто окрашено в белый цвет с графикой на боковинах, а салон BMW M3 E36 отделан кожей Nappa. Комплектация включает 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, люк и кассетную магнитолу.

