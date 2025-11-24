Стару 30-річну "трійку" BMW E36 продали на аукціоні за ціною Porsche Cayenne (фото)

У США на аукціоні продали BMW M3 1995 року. За знамените купе заплатили 90 000 доларів, що втричі більше за його середню ринкову вартість.

Висока ціна BMW M3 E36 на рівні нового Porsche Cayenne обумовлена тим, що це капсула часу. Про ідеально збережений автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Знаменитий спорткар чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Заряджена версія купе BMW 3 Series E36 проїхала усього 5800 км за 30 років. Спортивне авто тримали в гаражі, тому воно в чудовому стані. Кузов, салон і двигун – як нові.

Збережені документи дають зрозуміти, що в серпні 1995 році новий BMW M3 E36 коштував 42 545 доларів.

Салон оздоблений шкірою Nappa Фото: Bring a Trailer

Це американська версія моделі з менш потужною 3,0-літровою шісткою на 240 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. Покращити керованість покликаний самоблокувальний диференціал.

Під капотом встановлено 3,0-літрову рядну шістку Фото: Bring a Trailer

Авто пофарбоване в білий колір із графікою на боковинах, а салон BMW M3 E36 оздоблений шкірою Nappa. Комплектація включає 17-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, люк та касетну магнітолу.

