Водитель Smart пытался перевезти шестиметровую стремянку: чем все закончилось (фото)
Владельца Smart из Канады оштрафовали за нарушение правил перевозки грузов. Он пытался перевозить стремянку длиной 6 метров.
Курьезный случай имел место 25 ноября в городе Карлтон-Плейс (провинция Онтарио). Об этом сообщает сайт Carscoops.
Полиция остановила миниатюрный Smart fortwo, из открытого багажника которого торчала огромная лестница. Ее длина составляла примерно 5,5-6 метров. Для справки: длина Smart fortwo составляет всего 2,5 м.
В салоне стремянку прижали к передней панели Smart fortwo и зафиксировали веревкой. Очевидно, таким образом канадец решил сэкономить и не оплачивать услуги службы доставки. Поскольку автомобиль перевозил крупногабаритный груз, то другой конец лестницы обозначили красной тряпкой.Важно
Впрочем, это не спасло от наказания, поскольку три четверти лестницы перевозили вне автомобиля. Суд провинции Онтарио выписал владельцу Smart fortwo штраф в размере 130 канадских долларов ($92) за транспортировку опасного груза.
Между прочим, в линейке Smart уже есть более подходящие модели для перевозки крупногабаритного багажа — такие, как новый семейный кроссовер Smart #5 длиной 4,7 м.
