Водій Smart намагався перевезти шестиметрову драбину: чим усе закінчилося (фото)

Власника Smart із Канади оштрафували за порушення правил перевезення вантажів. Він намагався перевозити драбину завдовжки 6 метрів.

Курйозний випадок мав місце 25 листопада в місті Карлтон-Плейс (провінція Онтаріо). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Поліція зупинила мініатюрний Smart fortwo, із відкритого багажника якого стирчала величезна драбина. Її довжина складала приблизно 5,5-6 метрів. Для довідки: довжина Smart fortwo становить всього 2,5 м.

Драбину зафіксували мотузкою в салоні

У салоні драбину притисли до передньої панелі Smart fortwo та зафіксували мотузкою. Очевидно, таким чином канадець вирішив зекономити і не оплачувати послуги служби доставки. Оскільки автомобіль перевозив великогабаритний вантаж, то інший кінець драбини позначили червоною ганчіркою.

Відео дня

Важливо

Електрифікований "Гелендваген": огляд нового Mercedes-Benz G580 EQ (відео)

Утім, це не врятувало від покарання, оскільки три чверті драбини перевозили поза межами автомобіля. Суд провінції Онтаріо виписав власнику Smart fortwo штраф у розмірі 130 канадських доларів ($92) за транспортування небезпечного вантажу.

Між іншим, у лінійці Smart вже є більш підходящі моделі для перевезення великогабаритного багажу — такі, як новий сімейний кросовер Smart #5 завдовжки 4,7 м.

Також Фокус розповідав, що ФБР конфіскувало у відомого спортсмена ексклюзивний суперкар Mercedes за $13 мільйонів.