Водій Smart намагався перевезти шестиметрову драбину: чим усе закінчилося (фото)
Власника Smart із Канади оштрафували за порушення правил перевезення вантажів. Він намагався перевозити драбину завдовжки 6 метрів.
Курйозний випадок мав місце 25 листопада в місті Карлтон-Плейс (провінція Онтаріо). Про це повідомляє сайт Carscoops.
Поліція зупинила мініатюрний Smart fortwo, із відкритого багажника якого стирчала величезна драбина. Її довжина складала приблизно 5,5-6 метрів. Для довідки: довжина Smart fortwo становить всього 2,5 м.
У салоні драбину притисли до передньої панелі Smart fortwo та зафіксували мотузкою. Очевидно, таким чином канадець вирішив зекономити і не оплачувати послуги служби доставки. Оскільки автомобіль перевозив великогабаритний вантаж, то інший кінець драбини позначили червоною ганчіркою.
Утім, це не врятувало від покарання, оскільки три чверті драбини перевозили поза межами автомобіля. Суд провінції Онтаріо виписав власнику Smart fortwo штраф у розмірі 130 канадських доларів ($92) за транспортування небезпечного вантажу.
Між іншим, у лінійці Smart вже є більш підходящі моделі для перевезення великогабаритного багажу — такі, як новий сімейний кросовер Smart #5 завдовжки 4,7 м.
