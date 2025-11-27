В одном из украинских городов ежедневно будут останавливать движение автомобилей — подробности

26 ноября состоялось тестирование системы, в соответствии с которой планируют останавливать движение автомобилей, включая красный сигнал светофора. Тестирование состоялось в Одессе.

Целью такого мероприятия является то, чтобы люди остановились вместе со всей страной и почтили память погибших в российско-украинской войне. Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Первый запуск был проведен в тестовом режиме на перекрестке улицы Леси Украинки и проспекта Шевченко, недалеко от областной государственной администрации. Впоследствии количество таких перекрестков в городе планируют расширять.

Инициатива по остановке города на одну минуту не является новой. Впервые ее предлагали еще в 2022-м году, впрочем тогда она не была поддержана.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер объяснил, что главное не в формальных предписаниях, а в личном осознании людьми важности чествования погибших.

"Вопрос не в том, чтобы кто-то приобщался формально, а в том, чтобы люди сами поняли, зачем в 9 часов отдать дань погибшим. Это не обязанность — это должно идти с нами всю жизнь. Никто ни светофором, ни акцией не заставит людей уважать память — они должны прийти к этому сами, а наша задача лишь показывать пример", — отметил Кипер.

Для введения минуты молчания в Одессе специалисты проработали этот сценарий с полицией, чтобы убедиться, что это будет безопасно. Также отдельно были настроены светофоры, которые работают в нетипичном режиме.

Ключевым было настроить светофоры, чтобы те включали красный сигнал именно в 9:00. Сейчас эта система уже действует на восьми перекрестках, а позже количество точек планируют увеличить.

Руководитель ОО "Семьи ангелов света" Ангелина Любчак отметила, что культура чествования в крупных городах продолжает формироваться. Одесса же долгое время не имела нормальных мероприятий по чествованию героев.

Для того, чтобы обратить внимание местных властей на проблему недостаточного чествования героев на уровне города, люди еще весной начали проводить акции, где с плакатами пытались донести до одесситов важность минуты молчания.

Зато появление красного света на всех перекрестках Любчак называет шагом, который помогает городу осознавать масштаб жертвы украинских защитников.

"Мы несем культуру памяти, потому что Одесса до сих пор остается пассивной. Люди не понимают, что одна минута включает сотни имен тех, кто отдал жизнь за наше настоящее. Молодежь с плакатами пытается достучаться до равнодушного общества и напомнить: эти защитники дали всем нам шанс жить. Чествование — это ежедневная обязанность, и хотя бы раз в день стоит остановиться", — рассказала Любчак.

Напомним, что в Киеве предлагают останавливать работу метрополитена ежедневно в 9:00, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь на войне.

Перед этим, в феврале 2025-го в Киеве решили останавливать движение коммунального транспорта во время минуты молчания. Впрочем, это решение не касалось метро.