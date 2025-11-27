В одному з українських міст щоденно зупинятимуть рух автомобілів — подробиці

26 листопада відбулося тестування системи, відповідно до якої планують зупиняти рух автомобілів, вмикаючи червоний сигнал світлофору. Тестування відбулося в Одесі.

Метою такого заходу є те, щоб люди зупинилися разом з усією країною та вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Перший запуск було проведено в тестовому режимі на перехресті вулиці Лесі Українки та проспекту Шевченка, неподалік від обласної державної адміністрації. Згодом кількість таких перехресть у місті планують розширювати.

Ініціатива щодо зупинки міста на одну хвилину не є новою. Вперше її пропонували ще в 2022-му році, утім тоді вона не була підтримана.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив, що головне не у формальних приписах, а в особистому усвідомленні людьми важливості вшанування загиблих.

"Питання не в тому, щоб хтось долучався формально, а в тому, щоб люди самі зрозуміли, навіщо о 9-й годині віддати шану загиблим. Це не обов’язок — це має йти з нами все життя. Ніхто ні світлофором, ні акцією не змусить людей поважати пам'ять — вони мають прийти до цього самі, а наше завдання лише показувати приклад", — зазначив Кіпер.

Для запровадження хвилини мовчання в Одесі фахівці пропрацювали цей сценарій з поліцією, аби переконатися, що це буде безпечно. Також окремо було налаштовано світлофори, які працюють у нетиповому режимі.

Ключовим було налаштувати світлофори, аби ті вмикали червоний сигнал саме о 9:00. Зараз ця система вже діє на восьми перехрестях, а пізніше кількість точок планують збільшити.

Керівниця ГО "Родини янголів світла" Ангеліна Любчак зазначила, що культура вшанування у великих містах надалі формується. Одеса ж довгий час не мала нормальних заходів із вшанування героїв.

Для того, щоб звернути увагу місцевої влади на проблему недостатнього вшанування героїв на рівні міста, люди ще навесні почали проводити акції, де з плакатами намагалися довести до одеситів важливість хвилини мовчання.

Натомість появу червоного світла на всіх перехрестях Любчак називає кроком, який допомагає місту усвідомлювати масштаб жертви українських захисників.

"Ми несемо культуру пам’яті, бо Одеса досі лишається пасивною. Люди не розуміють, що одна хвилина включає сотні імен тих, хто віддав життя за наше сьогодення. Молодь із плакатами намагається достукатися до байдужого суспільства й нагадати: ці захисники дали всім нам шанс жити. Вшанування — це щоденний обов’язок, і хоча б раз на день варто зупинитися", — розповіла Любчак.

Нагадаємо, що в Києві пропонують зупиняти роботу метрополітену щодня о 9:00, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя на війні.

Перед цим, у лютому 2025-го у Києві вирішили зупиняти рух комунального транспорту під час хвилини мовчання. Утім це рішення не стосувалося метро.